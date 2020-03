Der Komödienstadel Allein unter Kühen

Das bayerische Lustspiel in drei Akten von Cornelia Willinger wird unter der Regie von Matthias Kiefersauer von Mittwoch, 20. bis Freitag, 22. Februar 2013, jeweils 19.30 Uhr im Studio 4 in Unterföhring mit Publikum aufgezeichnet. Die Ausstrahlung findet am Sonntag, 24. März 2013, 19.45 Uhr im Bayerischen Fernsehen statt.

Die Eltern des Bergbauern Mathias Höllriegl sind verzweifelt. So kann es nicht weitergehen mit ihrem Sohn: Schon wieder hat ihn eine Frau verlassen. Die Dritte innerhalb kurzer Zeit! Mathias schwört, ab jetzt seine männliche Unabhängigkeit zu beweisen. Keine Frau kommt ihm mehr über die Schwelle.



Aber vor allem Mathias‘ Mutter Rosa leidet am Stursinn ihres Sohnes, denn der Hof - seit sieben Generationen im Familienbesitz - braucht dringend einen Erben. Deshalb schmiedet sie zusammen mit ihrem Mann Franz einen raffinierten Plan: Gegenüber Matthias täuschen die beiden plötzliche Altersschwäche, Gebrechlichkeit und beginnende Demenz vor. Und so dauert es nicht lange, bis Mathias mit der intensiven „Pflegebedürftigkeit“ völlig überfordert ist.



Mit Hilfe der geschäftstüchtigen Lisa Ramberg sucht Mutter Rosa nun eine geeignete Pflegerin, die sie in der heiratswilligen Bauerntochter Palinda aus Bali zu finden glaubt. Mathias hat keine Ahnung vom Komplott seiner Eltern. Doch diese sind bereits voller positiver Erwartungen: Bali – die magische Insel der 1000 Tempel und Götter, die zarte Seele Asiens. Wenn das kein gutes Omen ist! Und so hält wenig später Palinda - mit so manchem balinesischen Kulturgut im Gepäck - Einzug auf dem abgelegenen Bergbauernhof und wirbelt das Leben dort gehörig durcheinander.

Drehinformationen Produktionszeit: 28. Januar bis 22. Februar 2013



Produktionsort: Studio 4, Unterföhring



Aufzeichnungstermine mit Publikum:

Mittwoch, 20. Februar 2013, 19:30 Uhr,

Donnerstag, 21. Februar 2013, 19:30 Uhr,



Freitag, 22. Februar 2013, 19:30 Uhr

Sendetermin: Sonntag, 24. März 2013, 19.45 Uhr im Bayerischen Fernsehen



Besetzung: Rolle und Darsteller

Mathias Höllriegl, Bergbauer: Dieter Fischer

Rosa Höllriegl, seine Mutter: Heide Ackermann

Franz Höllriegl, sein Vater: Winfried Hübner

Lisa Ramberg, Vermittlungen aller Art: Corinna Binzer

Palinda, balinesische Bauerntochter: Young-Shin Kim

Maria Assinger, Exfreundin von Mathias: Barbara Bauer

Herbert Assinger, ihr Bruder: Moritz Katzmair



Stab:

Regie: Matthias Kiefersauer

Szenenbild: Claudia Ulrich

Chefkamera: Stefan Wolff

Bildschnitt: Katja Sörgel / Oliver Neefischer

Ton: Michael Bardo

Beleuchtungsmeister: Andreas Kirschek

Kostümbild: Doris Scholze-Khumalo

Gewand: Nadine Schmeiser, Sabine Fuchs, Rosi Kollmeder

Requisite: Werner Scheu, Marina Grasheu

Bühnenbild: Claudia Ulrich

Ton-Ingenieur: Michael Bardo

Musikalische Leitung & Komposition: Rainer Bartesch

Aufnahmeleitung: Erika Winkler, Florian Klein

Produktionsleitung: Richard Binder

Redaktion: Elmar Jaeger, Thomas Stammberger / Bayerische Serie und Volkstheater