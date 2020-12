Chiemgauer Volkstheater Grenzfeuer

An der Grenze zwischen Bayern und Tirol führt Simon Nothas ein heimliches Doppelleben. Zum einem mimt er den einfachen und ehrlichen Grenzwirt, der keiner Fliege etwas zuleide tut, zum anderen ist er ein verwegener und raffinierter Schmuggler, der zusammen mit seinem Freund Neff, dem „Tiroler“, eine erträgliche Schmugglerroute im Gebiet um Sachrang betreibt. Zu seinem Glück fehlt ihm nur noch die passende Frau. Die sieht er in der jungen Evi, die den Verlust ihres Bräutigams schmerzlich betrauert, der kurz vor der Hochzeit beim Schmuggeln erwischt wurde und durch einen gezielten Schuss des Grenzbeamten Gustl Anreiner umgekommen ist. Der Wirt kann Evi überreden, als Kellnerin bei ihm zu arbeiten, um so Rache am verhassten Grenzer zu nehmen. Als dann Gustl Anreiner turnusmäßig in der Grenzwirtschaft auftaucht, beginnt Simon Nothas ein hinterfotziges Intrigenspiel. Doch die langsam aufkeimenden Gefühle zwischen Evi und Anreiner bringen plötzlich eine ganz andere Wahrheit ans Licht….