nachtlinie Georg Gänswein spricht über sein neues Buch

"Nichts als die Wahrheit" verspricht Kurienerzbischof Georg Gänswein in seinem neuen Buch und sorgt damit für Schlagzeilen. In der "nachtlinie" spricht der langjährige Privatsekretär Papst Benedikts XVI. mit Andreas Bönte über persönliche Erfahrungen und gibt Einblicke in die Welt des Vatikans: am Montag, 13. März 2023, um 23.30 Uhr und bereits jetzt in der ARD Mediathek.