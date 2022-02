Sketch-Comedy Neue Fraueng'schichten mit Angela Ascher

In der Sketch-Comedy-Reihe "Fraueng'schichten" werden verschiedenste Frauentypen in den Mittelpunkt gestellt. In kurzen Einspielfilmen schlüpft Schauspielerin Angela Ascher dafür in acht verschiedene Rollen. Unterstützt wird sie von namenhaften Schauspielerinnen und Schauspieler wie Antonia von Romatowski, Constanze Lindner, Hans Stadlbauer, Susanne Wiesner und Volker Heißmann, sowie von weiteren prominenten Gästen, wie Trompeter Dominik Glöbl. Das BR Fernsehen zeigt die erste von sechs neuen Folgen am Freitag, 18. März 2022, um 22.05 Uhr.