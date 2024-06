Studie: Hitze macht Politikersprache simpler

Der Klimawandel hat Auswirkungen auf die Natur und damit auch auf den Menschen. Eine neue Studie des Journal iScience zeigt nun, dass der Klimawandel scheinbar auch bisher unbekannte, überraschende Auswirkung hat: In dieser Studie wurden weltweit sieben Millionen Parlamentsreden unter die analysierende Sprach-Lupe genommen mit dem Ergebnis, dass höhere Temperaturen zu einer deutlichen und sofortigen Reduzierung der sprachlichen Komplexität bei Politikern führen.

Je heißer, desto simpler die Sprache

Die Ergebnisse der Autoren der Uni Aarhus und des Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock deuten darauf hin, dass zunehmende Hitze die menschlichen kognitiven Fähigkeiten beeinflussen kann. Mit realen und unmittelbaren Folgen, erklärt einer der Autoren, Tobias Widmann von der Universität Aarhus in Dänemark:

"Was wir finden, ist eben einen signifikanten Effekt von Hitze auf Sprachkomplexität, das heißt konkret: wir finden, dass Politikerinnen und Politiker eine geringere Sprachkomplexität aufweisen an sehr heißen Tagen mit den größten Effekten ab 24 Grad und aufwärts."

Hitze: leichtere Sprache, bessere Verständlichkeit, weniger Leistung

Hitze wird seit langem mit einer Reihe negativer Auswirkungen auf die Gesundheit in Verbindung gebracht, darunter ein erhöhtes Risiko für verminderte Produktivität und kognitive Leistungsfähigkeit, so die Analyse der Forscher. "Die Vereinfachung des politischen Diskurses hat ambivalente Auswirkungen: Während eine einfachere Sprache das Verständnis (...) der Öffentlichkeit verbessern kann, könnte sie auch ein Zeichen für eine verminderte kognitive Leistungsfähigkeit aufgrund von Hitze sein", so Tobias Widmann.

Folgen für die Gesellschaft als Ganzes

Dass Hitze die kognitiven Funktionen auch und gerade in einem beruflichen Umfeld wie der Politik beeinflussen kann, in dem präzise und komplexe Sprache entscheidend ist, hat somit noch weitere Konsequenzen: Zum Beispiel bei der Entscheidungsfindung in der Gesetzgebung, die Bürger und die Haushaltsplanung beeinträchtigen. Angesichts der entscheidenden Rolle, die Politiker in demokratischen Prozessen spielen, könnte die hitzebedingte Abnahme der kognitiven Leistungsfähigkeit tiefgreifende und weitreichende Folgen für die Gesellschaft als Ganzes haben, warnt Widmann.

