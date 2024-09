Neue Studie: Manche Border Collies sind super schlau

Dass sich Hunde sogenannte handlungsbezogene Befehle wie "sitz" oder "bleib" einfach merken können, ist wohl für die meisten Hundebesitzer wenig beeindruckend. Doch wie sieht es mit neuen Objekt-Bezeichnungen aus, also mit Gegenständen, die die Vierbeiner namentlich auseinander halten sollen?

In einer kleinen, aber internationalen Versuchsgruppe, wurde sechs hochbegabten Border Collies genau diese Aufgabe gestellt. Und die Tiere haben dabei ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten unter Beweis gestellt.

"Vokabeln lernen": 12 Begriffe in nur einer Woche

Die Probanden kamen aus Norwegen, Spanien, Brasilien, den USA, den Niederlanden und aus Ungarn. Die Hunde hatten in vorangegangenen Castings bereits gezeigt, wie schnell sie die Namen für neues Spielzeug lernen konnten. Rund 12 neue Begriffe in nur einer Woche – "Quietsche-Ente" oder "Knochen" zum Beispiel. So ein Pensum bewältigen nicht viele Hunde.

Die Verhaltensbiologin Shany Dror vom Forschungsprojekt "Genius Dog Challenge" hat das Talent von Hunden für das Erinnern neuer Vokabeln in einer Folgestudie systematisch untersucht. Nach einer zweijährigen Pause, in der die Border Collies die neuen Gegenstände nicht mehr zu Gesicht bekamen, war sie überrascht, was passierte.

Auch (manche) Hunde haben ein Langzeitgedächtnis

Die hochbegabten Border Collies konnten rund dreiviertel der neuen Spielzeuge nach zwei Jahren immer noch korrekt zuordnen. Ein weiterer Hinweis darauf, so die Forscherin, dass die Fähigkeit zum Vokabellernen nicht allein dem Menschen vorbehalten ist.

Jetzt sucht sie noch mehr schlaue Hunde mit gutem Langzeitgedächtnis für weitere Tests. Wer so ein Talent bei seinem Tier vermutet, darf sich bei dem Forschungsteam melden – unter: info@geniusdogchallenge.com

Erinnerungen an Rico aus "Wetten, dass...?"

Vielen in Deutschland in Erinnerung geblieben ist der inzwischen verstorbene deutsche Border-Collie-Rüde Rico, der 1999 in der Fernsehsendung "Wetten, dass..?" bewies, dass er 77 Wörter den jeweiligen Spielzeugen zuordnen und die Gegenstände auf Kommando holen konnte.

