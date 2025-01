Forscher: "Kulturelles Erbe" auf dem Mars erhalten

Menschen haben es bisher noch nicht auf den Mars geschafft, dafür zahlreiche Gegenstände, darunter mehrere Sonden und kleine Fahrzeuge, die sogenannten Marsrover, wie der Rover "Curiosity" oder der "Perseverance", die derzeit noch auf dem Roten Planeten herumkurven. Sie sollen oder sollten den Roten Planeten so gut es geht erkunden. Sie hinterlassen dabei aber auch einiges, zum Beispiel Hitzeschutzschilde, Triebwerke, abgefallene Räder.

Was soll damit geschehen? Einfach irgendwie entsorgen? Nein, sagt Justin Holcomb, Anthropologe an der Universität Kansas. In einer jetzt veröffentlichten Arbeit (externer Link) begründen er und sein Team, warum der Erhalt dieser Überbleibsel wichtig ist.

Forscher: Die Objekte sind kein Müll

Die oft als "Weltraummüll" bezeichneten Objekte sind laut Holcomb "die ersten materiellen Aufzeichnungen von unserer Anwesenheit" und dies sei wichtig für uns. "Unsere menschlichen Vorfahren haben vor rund 180.000 Jahren Afrika verlassen. Und inzwischen erobern wir das Sonnensystem! Was wir bei diesen Versuchen zurücklassen, ist kein Müll - sondern unser kulturelles Erbe", sagt der US-Forscher.

Er plädiert deshalb dafür, die Gegenstände nicht zu entsorgen, sondern für die Nachwelt zu erhalten. Durch eine Katalogisierung, etwa in einer bereits existierenden Datenbank wie das UN-Register der in den Weltraum gestarteten Objekte ("United Nations Register of Objects Launched into Outer Space", externer Link).

Warum die Erforschung der Überbleibsel wichtig ist

Für Holcomb ist die Archivierung der Gegenstände wichtig, weil er sich davon verspricht, bestimmte Prozesse besser zu verstehen, etwa: Was passiert mit dem eisenreichen Sand des Mars, wenn Materialien vergraben werden? Auf dem Mars gebe es globale Staubstürme, die einzigartig seien. Ein einziger Sturm könne buchstäblich über den gesamten Globus ziehen, erklärt der Wissenschaftler.

Im Grunde geht es für die Forscher darum, anhand der Überbleibsel der Marsmissionen herauszufinden, wie sehr die von Menschen gemachten Objekte, die selbst viele Wissenschaftler für lästigen, zu entsorgenden Schrott halten, die Umgebung auf außerirdischen Planeten wie dem Mars verändern.