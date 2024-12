Lebensgefahr: Was tun, wenn man ins Eis eingebrochen ist?

Auch wenn es knackig kalt ist und sich Eis auf Seen oder Kanälen gebildet hat, besteht die Gefahr, dass das Eis nicht trägt. Warme Strömungen unter dem Eis oder unterschiedliche Seetiefen machen das Eis stellenweise dünn – und das Betreten lebensgefährlich. Dunkle Flecken im Eis, die auf dünne Stellen hinweisen, sind nicht immer vorhanden. Damit das Eis eine Person tragen kann, sollte es mindestens zehn Zentimeter Dicke haben, für kleinere Gruppen sind 15 Zentimeter das Minimum. Erst wenn es über einen längeren Zeitraum richtig kalt ist, bildet sich eine so dicke Schicht aus, dass sie auch mehrere Menschen trägt. Häufig werden Seen dann offziell zum Wintersport freigegeben.