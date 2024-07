Ariane 6 bringt Raumkapsel "Nyx Bikini" aus Bayern ins All

Am heutigen Dienstagabend um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit soll die Trägerrakete Ariane 6 der Europäischen Weltraumagentur ESA erstmals von Kourou in Französisch-Guayana aus ins All starten. Beim Jungfernflug gehören zur Ladung auch die Satelliten OOV-Cube von Rapid Cubes aus Berlin und Curium One von Planetary Transportation Systems aus Kleinmachnow sowie die Test-Raumkapsel Nyx Bikini von The Exploration Company mit Sitz in Planegg bei München. Sie ist ein Prototyp des Raumschiffs Nyx, benannt nach der griechischen Göttin der Nacht.

Davon sind zwei Versionen in Planung: Nyx Earth soll einen Durchmesser von rund vier Metern haben, acht Tonnen wiegen und vier Tonnen Nutzlast in eine niedrige Erdumlaufbahn transportieren können. Im Mai 2024 wurde ein Vorvertrag für drei Nyx-Flüge zur geplanten kommerziellen Raumstation Starlab unterzeichnet. Die etwas größere Kapsel Nyx Moon soll einmal Fracht zum Mond bringen oder zu einer Raumstation in dessen Orbit.