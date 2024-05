Sunrise III: Teleskop an Ballon soll Bilder der Sonne liefern

Ein gewaltiger Ballon, an dem ein Observatorium hängt, soll im Juni 2024 in der nordschwedischen Stadt Kiruna abheben. 130 Meter – etwa die Größe von acht Fußballfeldern – beträgt allein der Durchmesser des Helium-Ballons. Das Observatorium selbst ist rund sieben Meter hoch. Mit an Bord sind ein etwa ein Meter hohes Teleskop, ein Bildstabilisator sowie weitere technische Geräte. Die Erwartungen an das Ballon-Observatorium Sunrise III sind hoch: Es soll detailgenaue Bilder von der Sonne machen und so neue Erkenntnisse über den Himmelskörper in unserem Sonnensystem liefern.

Sunrise III: Observatorium fliegt in Ballon bis nach Kanada

Läuft alles nach Plan, erreicht der Ballon nach etwa drei Stunden eine Höhe von 37 Kilometern. Zum Vergleich: Der Mount Everest ist etwa 8.000 Meter, also 8 Kilometer, hoch. Der Ballon befindet sich dann in der Stratosphäre, dem zweiten von insgesamt fünf Stockwerken der Atmosphäre. Das schwebende Observatorium soll dann von Polarwinden über Grönland bis nach Kanada geleitet werden. Kommt das Observatorium dort nach fünf bis sieben Tagen an, wird der Ballon durch eine Sprengladung vom Fallschirm und dem Observatorium abgeschnitten. Im besten Fall sinkt das Observatorium, also das Teleskop und die restliche Technik, dann mithilfe eines Fallschirms unbeschadet zu Boden.

Während seines Fluges soll Sunrise III hochauflösende Aufnahmen von der Sonne machen und bereits Daten an das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) in Göttingen schicken. An der internationalen Mission waren neben deutschen Forschungseinrichtungen auch internationale wie die Johns-Hopkins-Universität in den USA und ein spanisches Konsortium beteiligt.