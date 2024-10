Kurzarbeit in Ostbayern: Immer mehr Beschäftigte betroffen

In vielen Regionen Niederbayerns und der Oberpfalz nimmt die Kurzarbeit wieder zu. Das haben mehrere Arbeitsagenturen dem BR-Studio Regensburg im Rahmen einer stichprobenartigen Anfrage bestätigt.

Mehr "konjunkturelles Kurzarbeitergeld" nötig

In der Region Passau befinden sich demnach beispielsweise aktuell fast 6.500 Beschäftigte in Kurzarbeit. Die Anzeigen auf das sogenannte "konjunkturelle Kurzarbeitergeld" steigen aktuell sehr stark an, heißt es von einem Sprecher der Agentur für Arbeit Passau.

Zum 1. November hat der Autozulieferer ZF für seinen Passauer Standort zudem Kurzarbeit für weitere 4.500 Beschäftigte angemeldet. Im Raum Schwandorf hat sich die Anzahl der Betriebe und Beschäftigten in Kurzarbeit im laufenden Jahr im Vergleich zu 2019 sogar mehr als verdoppelt.

Zulieferer und der Bau leidet

In der Wirtschaft herrsche daher laut einer Sprecherin der Arbeitsagentur Schwandorf eine "unruhige Stimmung". Betroffen seien vor allem Zulieferbetriebe und das Baugewerbe. Die Situation bei VW und anderen großen Automobilherstellern führe zu "großer Verunsicherung" im Agenturbezirk, so die Sprecherin weiter.

"Arbeitsmarkt bleibt angespannt"

Auch in Regensburg und Weiden beobachten die zuständigen Arbeitsagenturen aktuell steigende Kurzarbeiter-Zahlen. Ein Trend, der laut einem Sprecher aus Regensburg in den kommenden Monaten anhalten dürfte. "Die Arbeitsmarktlage bleibt weiterhin angespannt", sagt auch Thomas Würdinger, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Weiden: "Die Agentur für Arbeit Weiden bereitet sich tendenziell auf mehr Unternehmen in Kurzarbeit vor und dementsprechend mehr Bedarf an Qualifizierung von Arbeitnehmern."