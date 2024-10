IG Metall und Arbeitgeber: Welche Fragen gelöst werden müssen

Fast 10.000 Beschäftigte in Bayern haben sich am Dienstag an der ersten Warnstreikwelle in der Metall- und Elektroindustrie beteiligt. Die Fronten zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie sind verhärtet. Dass die heutigen Verhandlungen für die 870.000 Beschäftigten in Bayern bereits eine Einigung bringen, scheint unwahrscheinlich.

Das fordert die IG Metall

Die IG Metall fordert sieben Prozent mehr Lohn für ein Jahr und monatlich 170 Euro zusätzlich für Auszubildende. Das letzte Angebot der Arbeitgeber liegt hingegen bei 3,6 Prozent in zwei Schritten über eine Laufzeit von 27 Monaten. Die Azubis sollen überproportional mehr erhalten. Der Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie (VBM) verweist auf die sinkende Produktion und die schrumpfenden Auftragseingänge. Viele Betriebe seien am Limit.

Abweichen vom Tarifvertrag soll ermöglicht werden

Es gibt aber noch eine Reihe von zusätzlichen Regelungen, die die Gewerkschaft im Tarifvertrag festschreiben will. Zum Beispiel geht es um die Möglichkeit, Geld in Zeit umzuwandeln. Bisher wird das nur Schichtarbeitern, Eltern und Pflegenden zugestanden.

Die IG Metall will das ausweiten – doch das kostet. Die Arbeitgeber wiederum wollen Flexibilität, also Betrieben, die Probleme haben, in mehr Punkten als bisher das Abweichen vom Tarifvertrag ermöglichen. All die Themen wurden bei den ersten zwei Treffen nur angesprochen – müssen aber auch gelöst werden.

Weitere Warnstreiks geplant

Doch die größten Brocken auf dem Verhandlungstisch werden wohl die Lohnprozente und die Laufzeit sein. Sollte es auch heute keine Einigung geben, sind weitere Warnstreiks bereits in Planung, ein neuer Verhandlungstermin hingegen noch nicht.

Mit Informationen von dpa