Allgäuer Ladesäulen-Firma Numbat ist insolvent

Es zählte zu den wachstumsstärksten deutschen Tech-Firmen, nun hat das Ladesäulen-Start-Up Numbat mit Sitz in Kempten für viele überraschend Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen bestätigte auf seiner Internetseite am Montag das Insolvenzverfahren. "Wir haben große Anstrengungen unternommen, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen, doch hat sich dies aufgrund der Marktlage und technischer Herausforderungen in der verfügbaren Zeit nicht realisieren lassen", schreibt Martin Schall, CEO und Co-Founder, in der Mitteilung.

Numbat: Auslastung der Ladeinfrastruktur zu gering

Mit dem Insolvenzverfahren wolle man jetzt die Fortführung des Unternehmens und seine Restrukturierung organisieren. Trotz vieler Partnerschaften, Kunden und Investoren habe das Start-up seine ambitionierten Ziele nicht verwirklichen können, schreibt Numbat auf seiner Webseite.

Das Unternehmen führt an, dass die Auslastung der Ladeinfrastruktur heute noch zu gering sei. Man habe zudem "technische Herausforderungen" nicht in den Griff bekommen. Das Aufkommen von E-Autos, die eine öffentliche Ladesäule benötigen, wachse nicht so schnell wie angenommen, gleichzeitig verzögern sich laut Numbat die Genehmigungsprozesse bezüglich Baugenehmigungen.

Numbat-Dienste sollen trotz Insolvenz weiterlaufen

Es sei eine Krisensituation entstanden, in der eine Weiterführung der Numbat GmbH in der geplanten Form nicht mehr möglich gewesen sei. Gemeinsam mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter wolle man nun die strategischen Optionen und Chancen für Numbat analysieren. Es sollen weiterhin alle Services und Dienste wie das Laden von Elektroautos oder die Nutzung der Werbescreens im Betrieb weiterlaufen.

Numbat zählte zu wachstumsstärksten deutschen Tech-Firmen

Das Unternehmen hat sich der E-Mobilität mit Schnellladesäulen und Batteriespeichern verschrieben. Das Geschäftsmodell umfasst die Bereitstellung und den Betrieb von Schnellladepunkten vor Firmengebäuden und Läden, die Installation erfolgt für die Geschäfte kostenfrei. Numbat betreibt die Säulen selbst und verkauft den Strom an Endkunden.

Erst im vergangenen Januar war das Unternehmen nach eigenen Angaben in die Liste der Top 50 am schnellsten wachsenden, durch Wagniskapital finanzierten Technologieunternehmen in Europa aufgenommen worden. Damit gehöre man zu den zehn besten und wachstumsstärksten deutschen Tech-Firmen, hieß es damals. Wie die Gesellschaft noch im Januar mitteilte, habe man große Kunden wie die Discounter-Kette Norma, den Shell-Konzern, die Supermarkt-Ketten tegut und Feneberg unter Vertrag.