Dax knackt vor Trumps Amtsantritt 21.000-Punkte-Marke

Kurz vor der Vereidigung von Donald Trump zum US-Präsidenten überspringt der Dax die nächste historische Marke. Der deutsche Leitindex stieg um 0,5 Prozent auf ein Rekordhoch von 21.016 Zählern und lag damit erstmals in seiner Geschichte über 21.000 Punkten.

Bericht: Noch keine neuen Zölle

Auslöser der Kursgewinne war ein Bericht des "Wall Street Journal", demzufolge die Administration des neuen US-Präsidenten am Tage von dessen Amtseinführung noch keine neuen Zölle auf Importe einführen will. Vielmehr wolle er die Behörden anweisen, die Handelsbeziehungen zu China und den kontinentalen Nachbarn in Amerika zu evaluieren. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Montag um 0,3 Prozent auf ein weiteres Hoch seit dem Jahr 2000.

Die Aussicht auf vorerst weiter sinkende Zinsen in den USA wie auch in der Euro-Zone sorgen seit Monaten für Kauflaune. Erst Anfang Dezember hatte der Dax die Schallmauer von 20.000 Zählern durchbrochen, im September war die 19.000er Marke gefallen. 2024 kam der Dax auf ein Plus von rund 19 Prozent, seit dem Jahreswechsel kamen gut weitere fünf Prozent hinzu.

Trumps Pläne verunsichern

Ob die Rekordjagd in diesem Tempo weitergeht, bleibt ungewiss. Der Republikaner hat versprochen, mit zahlreichen Maßnahmen die Wirtschaft anzukurbeln. Gleichzeitig sorgt er mit seinen Zoll-Drohungen in den vergangenen Wochen für Verunsicherung unter den Börsianern. Darüber hinaus könnten Trumps Pläne, Steuern zu senken und Migranten auszuweisen, die Inflation erneut in die Höhe treiben. Das Ausmaß der angekündigten Maßnahmen bleibt allerdings Experten zufolge weitgehend unklar.

Die Amtseinführung von Trump ist für 18.00 Uhr (MEZ) im Kapitol geplant. Nach dem Amtseid des neuen US-Präsidenten folgen eine Rede und die Unterzeichnung mehrerer Dekrete.

Mit Informationen von Reuters und dpa