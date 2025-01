20.01.2025, 12:02 Uhr Bildbeitrag

Mikrozensus Bayern: Statistiker befragen tausende Haushalte

Wie viele Menschen leben in einem Haushalt? Was machen sie beruflich? Solche Fragen müssen derzeit rund 130.000 Menschen in Bayern beantworten. Das Landesamt für Statistik braucht die Infos für den Mikrozensus 2025. Die Teilnahme ist verpflichtend.