B5 Börse: Energieaktien setzen DAX unter Strom

Es ist ein Paukenschlag auf dem Energiemarkt: Anstatt zu konkurrieren teilen die beiden Giganten RWE und E.ON ihre Geschäftsfelder künftig auf. Während sich RWE auf die Erzeugung von Strom konzentrieren will, widmet sich E.ON dem Stromvertrieb an die Kunden. Diese Neuaufstellung könnte sowohl Auswirkungen für Verbraucher als auch auf die Energiewende haben. Unter anderem soll die RWE-Tochter Innogy zerschlagen werden und zum Großteil an E.ON wandern. An der Börse kamen diese Pläne sehr gut an. Im DAX sprang der Kurs von RWE um mehr als 9 Prozent nach oben. E.ON verteuerten sich um mehr als 5 Prozent. Im MDAX legte der Kurs von Innogy um 12 Prozent zu. Das gab auch dem Gesamtmarkt Schub. Der DAX stieg um 0,6 Prozent auf 12.418 Punkte. Gesucht waren dort auch die Aktien von Linde mit einem Plus von 3,5 Prozent. In New York liegt der Dow Jones 0,5 Prozent im Minus. Und der Euro notiert bei 1,2315 Dollar.

