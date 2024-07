Triathlon Challenge Roth: Das ist neu in diesem Jahr

Die erwartungsvolle Stimmung rund um das Rother Triathlonstadion steigt bereits spürbar. An der Ausgabestelle für die Startunterlagen stehen Athleten und Athletinnen aus der ganzen Welt und freuen sich auf den legendären Wettkampf am Sonntag. Verena ist aus Florida angereist und sie unterhält sich angeregt mit Sportlern aus Australien. Der Langstreckentriathlon Challenge Roth zieht rund 3.500 Einzelstarter und 650 Staffeln an, vor allem weil die Begeisterung im Landkreis so ansteckend ist. Daher gibt es heuer auch zwei neue Stimmungsnester.

Zum Artikel: Triathlon-Klassiker Challenge Roth: Zeitplan, Favoriten, Strecke

Neue Eismeile in Thalmässing

Der Solarer Berg in Hilpoltstein ist natürlich das bekannteste Stimmungsnest, an dem die Zuschauenden eine enge Gasse bilden. Mit ihrem Jubel treiben sie die Radfahrerinnen und Radfahrer den Anstieg hoch und vielen auch Freudentränen in die Augen. Auch in Büchenbach und in Eckersmühlen wird gefeiert und angefeuert. Neu hinzugekommen sind in diesem Jahr zwei weitere: In Thalmässing gibt es eine Eismeile und in Pyras eine Biermeile mit einer Tordurchfahrt aus Bierkästen.

Neue Parkmöglichkeit in Belmbrach

Eine klassische Route für viele Besucherinnen und Besucher führt vom Schwimmstart am Morgen weiter zum Solarer Berg und anschließend zum Zieleinlauf in Roth. Viele kommen mit dem Rad und öffentlichen Verkehrsmitteln wie der S-Bahn 2 nach Roth. Wer mit dem Auto anreist, kann es in diesem Jahr erstmals auf einem neuen Zentral-Parkplatz an der B2-Ausfahrt Belmbrach abstellen. Außerdem gibt es zwischen 11 und 24 Uhr einen kostenlosen Zuschauer-Shuttle vom Gewerbegebiet Roth zu wichtigen Streckenpunkten, um die Athletinnen und Athleten unterwegs anfeuern zu können.

Verkehr im Landkreis Roth neu geregelt

Die Sicherheit auf der Radstrecke ist in diesem Jahr erhöht worden. Erstmals wird sie komplett für den motorisierten Durchgangsverkehr gesperrt sein. Von Sonntag 6 Uhr bis circa 18 Uhr sind nur Motorräder für die Live-Übertragung und für die Wettkampfleiter und Schiedsrichter auf der Strecke erlaubt. Zudem hat die Motorradcrew ein zusätzliches Fahrsicherheitstraining absolviert. Bislang hatte es einige wenige Abschnitte gegeben, auf denen motorisierter Verkehr zusammen mit den Teilnehmenden in deren Fahrtrichtung unterwegs war, sowie zwei kleinere Abschnitte, auf denen motorisierter Verkehr den Triathleten auf einer abgetrennten Spur entgegenkam. Mit einem neuen Verkehrsleitplan für Anwohnerinnen und Anwohner fällt dies künftig weg.

Ausstellung 40 Jahre Triathlon in Roth

Auf der Triathlonmesse gibt es wieder zahlreiche Sportartikel-Aussteller. Neu ist darüber hinaus ein Festival Market mit kostenlosen Angeboten, wie beispielsweise Yoga, ein Ninja Warrior Parcour und eine Kreativwerkstatt.

Bei einer Befragung der Athleten und Besucher im vergangenen Jahr wurde der Wunsch nach mehr vegetarischer und veganer Verpflegung auf dem Festivalgelände deutlich. Daher ist das Angebot der Speisen erweitert worden von veganem Döner bis veganem Eis.

Außerdem steht neben dem VIP-Zelt eine Ausstellung zum 40-jährigen Jubiläum des Triathlons in Roth. Beim Debüt 1984, damals noch als Frankentriathlon, waren 83 Sportler am Start. Zu sehen ist unter anderem das Bianchi-Fahrrad von Lothar Leder, mit dem er 1996 in Roth als erster Sportler weltweit einen Triathlon unter acht Stunden absolvierte (7:57:02).

BR überträgt wieder live

Wer auch daheim nichts verpassen will, für den übertragen das BR Fernsehen und BR24 in Web und App das Rennen live. Los geht's am Sonntag ab 6.15 Uhr. Moderatorin Julia Büchler begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer beim Schwimmstart an der Kanallände Hilpoltstein, die Kommentatoren der XXL-Liveübertragung sind Tobias Barnerssoi und Dirk Froberg, Triathlon-Olympia-Kommentator der ARD. Experte am Mikrofon ist Timo Bracht, Roth-Sieger 2014.

Die Fernsehübertragung endet neun Stunden später um 15.15 Uhr – unterbrochen nur von einer kurzen Pause von 11 bis 12 Uhr, in der Sportfans aber keine Sekunde verpassen: Denn in dieser Zeit ist das Geschehen ohne Unterbrechung im Livestream auf BR24Sport (Web und App) und auf dem Yellow-Button der Fernbedienung zu sehen, der vom Start bis zum Finish des Triathlons durchgängig läuft. Zudem berichtet erstmalig auch Das Erste live aus Roth und überträgt zwischen 13.50 und 14.20 Uhr sowie zwischen 14.40 und 15.00 Uhr die Showdowns bei den Männern und Frauen.

Finishline-Party live bei BR24Sport

Und auch das Ende der Veranstaltung mit der legendären Finishline-Party im Zielbereich und der anschließenden Abschluss-Show gibt es im BR-Programm – als Livestream auf BR24Sport und in der ARD Mediathek ab 21.45 Uhr.