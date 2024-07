Triathlon in Roth: Wer hat die beste Rennstrategie?

Am Sonntag ist es wieder so weit, dann wird das mittelfränkische Roth zum Triathlon-Mekka. Der Langstrecken-Klassiker ist auch für seine Gänsehaut-Atmosphäre bekannt. Ab 6.15 Uhr wird die Strecke wieder von Zuschauern gesäumt sein, wenn auch einige der besten Langdistanz-Triathleten die Herausforderung beim Challenge Roth annehmen. Am Donnerstag haben die Profis schon ein paar Kampfansagen geliefert.

Teilnahme von Anne Haug motiviert

Für die Konkurrentinnen von Lokalmatadorin Anne Haug war es sicherlich ein kleiner Schock, als die Bayreutherin am Montag ganz kurzfristig ihren erneuten Start beim Challenge Roth verkündete. Die Vorjahreszweite trifft somit am Sonntag auf die Vorjahres-Dritte Laura Philipp aus Heidelberg. "Ich denke, die Siegchancen wurden durch Annes Startansage geschmälert – aber ich finde, die Herausforderung ist schöner, größer geworden. Sollte ich einen Sieg erringen können, wäre er mehr wert, weil Anne jetzt dabei ist.“

Wieder Zweikampf Patrick Lange gegen Magnus Ditlev?

Bei den Herren könnte es ein drittes Mal nacheinander zum Zweikampf Patrick Lange gegen Magnus Ditlev kommen. Zweimal hatte der großgewachsene Däne die Nase vorn, doch für dieses Jahr hat sich Lange eine ganz spezielle Rennstrategie zurechtgelegt. "Ich machs wie die Fußballjungs, die haben Dänemark 2:0 weggeputzt; von daher 2 :0 schon mal für uns,“ so Lange.

Da wollen die anderen Profis aber sicherlich auch noch ein Wörtchen mitreden und vielleicht überrascht am Sonntag ja auch ein ganz anderer oder eine andere.