Triathlon-Klassiker Challenge Roth: Zeitplan, Favoriten, Strecke

Am 7. Juli steigt der Challenge Roth. Der Langstrecken-Triathlon in Franken besticht durch seine familiäre Atmosphäre. Viele hochkarätige Triathleten starten in Roth.

TV und Livestream Challenge Roth 2024

BR24Sport überträgt den Klassiker neun Stunden live am 7. Juli ab 6.15 Uhr. Vom Start bis zum Finish der besten Athleten/Athletinnen können alle Challenge-Fans das Rennen komplett und ohne Unterbrechung bis 15.15 Uhr verfolgen. Von 6.15 bis 11.00 Uhr und von 12.00 Uhr bis 15.15 Uhr überträgt der Bayerische Rundfunk auch live im BR Fernsehen.

Um 21.45 Uhr melden wir uns mit dem Livestream noch einmal zurück aus Roth und feiern gemeinsam mit den Siegern/Siegerinnen den letzten Finisher des Tages.

Zeitplan der Challenge Roth 2024

6.15 Uhr: Beginn des der TV-Übertragung im BR Fernsehen und des Livestreams bei BR24Sport

6.30 Uhr: Schwimmstart

ab ca. 7.15 Uhr: Wechsel zum Radfahren der schnellsten Männer

ab ca. 7.20 Uhr: Wechsel zum Radfahren der schnellsten Frauen

ab ca. 11.25 Uhr: Wechsel zum Laufen der schnellsten Männer

ab ca. 12.05 Uhr: Wechsel zum Laufen der schnellsten Frauen

ca. 14.00 Uhr: Einlauf des Siegers

ca. 14.45 Uhr: Einlauf der Siegerin

ca. 16.30 Uhr: Einlauf der Sieger-Staffel

Nach dem Triathlon

17.00 Uhr: Pressekonferenz

20.00 Uhr: Siegerehrung Top-drei-Trophy-Staffeln im Stadion

ab 21.00 Uhr: Finishline-Party im Zielbereich

ab 21.45 Uhr: Letzte Finisher und Abschluss-Show im Livestream (bis ca. 23.15 Uhr)

Wie verläuft die Triathlon-Strecke?

Die Athleten müssen 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und den Marathon über 42,195 Kilometer bewältigen. Los geht's mit dem Schwimmen im Main-Donau-Kanal.

Bei der Radstecke gibt es in diesem Jahr einen Neuerung: Sie ist ab diesem Jahr 100 Prozent frei von motorisiertem Verkehr. Auf den zwei Runden der insgesamt 180 Kilometer langen Radstrecke, die über den legendären Solarer Berg führen, hatte es bisher einige wenige Abschnitte gegeben, auf denen motorisierter Verkehr zusammen mit den Triathletinnen und Triathleten in deren Fahrtrichtung unterwegs war. Zudem hatte es zwei kleinere Abschnitte gegeben, auf denen motorisierter Verkehr auf einer abgetrennten Spur entgegenkam.

Der abschließende Marathon führt dann wieder am Kanal entlang, über den Rother Marktplatz, Büchenbach und das Ziel in Roth.

Wer sind 2024 die bekanntesten Teilnehmer und die Favoriten?

Die Startliste der Frauen ist stark besetzt. Unter anderem haben sich Laura Philipp, Lisa Nordén aus Schweden sowie die Deutsche Svenja Thoes angekündigt. Auch die gebürtige Rotherin Rebecca Robisch wird an den Start gehen. Und Anne Haug hat in der Triathlon-Roth-Woche nun auch ihre Teilnahme angekündigt.

Das Männerfeld muss sich dahinter nicht verstecken. Die beiden schnellsten Langdistanz-Triathleten der Welt Magnus Ditlev und Patrick Lange gehen in diesem Jahr beim Challenge Roth an den Start. Mit dem Dänen Ditlev kommt der Vorjahressieger zurück nach Roth. Der Däne hat beim Challenge Roth im vergangenen Jahr mit 7:24:40 eine neue Weltbestzeit aufgestellt. Weitere prominente Starter sind der US-Amerikaner Rudy von Berg, die Franzosen Leon Chevalier und Clement Mignon, Daniel Baekkegard aus Dänemark, Pieter Heemeryck aus Belgien und der Deutsche Jan Stratmann.