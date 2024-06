40 Jahre Triathlon in Roth: Vom Franken-Triathlon zum Mega-Event

Als Detlef Kühnel vor 40 Jahren den ersten Franken-Triathlon zusammen mit dem TSV Roth veranstaltet hat, hat wohl niemand vermutet, wie sich der Sport hier entwickeln würde. Kühnel war in Hawaii gestartet und will den Triathlon auch in seiner Heimat etablieren. Mit etwa 90 Startern geht der erste Triathlon in Roth im September 1984 über die Bühne. Schon damals sind viele Helferinnen und Helfer im Einsatz. "Helfer sind es 106 aus allen Sparten des Vereins, worüber sich die natürlich die kleine Triathlon-Abteilung besonders freut", sagt der Triathlon-Veranstalter Kühnel damals im Interview.

Schauplatz der Triathlon-Szene

Der erste Triathlon über die Kurzdistanz wird ein Erfolg. In den darauffolgenden Jahren ist Roth Ausrichter der Bayerischen, der Deutschen und auch der Europäischen Triathlon-Meisterschaften – über die Mitteldistanz. 1988 folgt die erste Langdistanz und Roth wird zum Ironman Europe. Wer in Hawaii starten will, muss sich dafür bei einem anderen Ironman-Rennen qualifizieren. Roth wird zum Schauplatz der europäischen Triathlon-Szene. Neben der Langdistanz etabliert sich aber noch ein weiteres Sportevent in Roth: der Rothsee Triathlon. Die TSG 08 Roth richtet den Kurzdistanz-Triathlon jedes Jahr bei Hilpoltstein am Rothsee aus. Dieses Jahr mit Bayerischen Meisterschaften, der zweiten Triathlon-Bundesliga und den Bayerischen Polizei-Meisterschaften.

Ungewisse Triathlon-Zukunft

2002 ist dann Schluss mit dem Ironman in Roth. Die Triathlon-Zukunft ist ungewiss. Detlef Kühnel tritt ab und gibt das Langdistanzrennen in die Hände von Alice und Herbert Walchshöfer. Die Geburtsstunde des Challenge Roth. Ob es gelingen wird, die Langdistanz in Roth zu erhalten, ist damals unklar. "Das ging von Ironman von 2.900 Teilnehmern auf 1.000 runter und das war dann schon ein Risiko", erinnert sich Alice Walchshöfer vom Team Challenge.

Challenge Roth innerhalb von Sekunden ausgebucht

Dank des Engagements der Familie Walchshöfer und zweier großer Sponsoren schafft es der Challenge Roth, sich zu etablieren. Nach dem frühen Tod von Herbert Walchshöfer im Jahr 2007 wird aus dem Führungsduo ein Dreigestirn: Sohn Felix und Tochter Kathrin organisieren seitdem zusammen mit ihrer Mama Alice den Challenge Roth. Der Langdistanztriathlon wird zum Mega-Event. "Das hätten wir nie gedacht, dass das mal so groß wird – und dass wir innerhalb von sieben bis zehn Sekunden ausgebucht sind", sagt Alice Walchshöfer. Mehrfach in Folge wird der Langdistanztriathlon in Roth zum beliebtesten Rennen des Jahres gewählt. Denn trotz der Größe des Events hat der Challenge Roth seine familiäre Atmosphäre nicht verloren.

Helferinnen und Helfer machen Roth unvergleichlich

Das liegt unter anderem auch daran, dass 7.500 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer den Challenge Roth tragen. Der gesamte Landkreis ist am Renntag und auch schon davor auf den Beinen, um Roth zu dem zu machen, was es ausmacht. Feuerwehr, Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk, Vereine, Verbände oder private Initiativen sorgen für Sicherheit und dafür, dass es den Athletinnen und Athleten an nichts fehlt. Am Schwimmstart werden mitunter sogar noch kurz vor dem Start Neoprenanzüge organisiert. Bis zum letzten Sportler werden in Roth alle unterstützt. Der Triathlon ist fester Bestandteil der Landkreis-DNA.

Joey Kelly und die Zeitschrift "Bravo" in Roth

Im Jubiläumsjahr 2024 sind in Roth verschiedene Aktionen in Sachen Triathlon geplant. In der Innenstadt sind 40 Fahnen aufgehängt, die von Schülerinnen und Schülern gestaltet wurden. Eine Plakat-Ausstellung in Roth und seinen Ortsteilen soll die Triathlon-Geschichte veranschaulichen – und es gibt sogar eine eigens für das Jubiläum konzipierte Stadtführung. Dabei erfahren die Teilnehmer auch die ein oder andere Anekdote von den Wettkämpfen.

Stadtführerin Annette Knoll ist mit dem Triathlon groß geworden und hat viele Geschichten hautnah miterlebt. Zum Beispiel, als sich Joey Kelly bei seinem ersten Start beim Rothsee Triahtlon einen Neoprenanzug ausgeliehen hatte und sich der innerhalb kürzester Zeit voll Wasser gesogen hatte. Kelly musste zurückschwimmen, den Neo ausziehen und erneut schwimmen, erzählt Annette Knoll. Sein Ehrgeiz war geweckt. Ein Jahr später startete Joey Kelly auf der Langdistanz in Roth. Zum zehnjährigen Triathlon-Jubiläum war Joey Kelly wieder in Roth. "Da war sogar die Zeitschrift 'Bravo' hier", schmunzelt Annette Knoll. Die Stadtführung wird noch einmal am 4. Juli in Deutsch und in Englisch angeboten.

Jubiläumsausstellung mit Badehosen

Auf dem Triathlon-Gelände im Rother Stadtgarten wird eine Jubiläums-Ausstellung aufgebaut, die ab dem 4. Juli besichtigt werden kann. Dafür hat das Team Challenge tief in den Archiven gewühlt. Ausgestellt wird unter anderem die "Ausrüstung" der ersten Triathleten in Roth: vom Laufleibchen über die Badehose. Immer im Vergleich mit der heutigen Ausrüstung der Sportlerinnen und Sportler.

Das Triathlon-Jubiläumsfest wird dann im September gefeiert. Jede und jeder in Roth hat seine Geschichte mit dem Triathlon. Und auch nach 40 Jahren ist die Begeisterung in Stadt und Landkreis Roth für den Triathlon ungebrochen.