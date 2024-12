Straubing Tigers verlieren erstes Spengler Cup-Spiel in Davos

Beim Traditions-Turnier Spengler Cup in Davos in der Schweiz haben die Straubing Tigers am Freitagabend deutlich gegen den Gastgeber verloren. Der HC Davos setzte sich mit einem klaren 5:0-Sieg durch, gaben die Tigers auf ihrer Homepage bekannt. Heute Abend folgt Spiel Nummer zwei – und das wird sportlich nicht einfacher: Für das Niederbayerische DEL-Team geht es gegen Team Canada.

Spannendes Duell – trotz Unterlegenheit

"Trotz eines starken Starts und vielen Torschüssen im ersten Drittel gerieten die Niederbayern im weiteren Verlauf des Spiels unter Druck", bilanzierte der Straubinger Eishockeyverein im Anschluss an das Spiel gegen Davos. Das erste Drittel blieb torlos, obwohl die Tigers zunächst dominierten, heißt es weiter. Für die mitgereisten Fans sei es dennoch ein spannendes Duell gewesen.

Das zweite Drittel war geprägt von Strafen und brachte den HC Davos in Führung, so der Spielbericht der Tigers. Demnach hatten die Straubinger immer wieder mit Unterzahlsituationen zu kämpfen, was den Gastgebern in die Karten spielte. "Die Partie blieb körperbetont und hitzig."

Im letzten Drittel habe der HC Davos seine volle Offensivstärke gezeigt und den eingeladenen Gästen aus Straubing keine Chance gegeben, das Spiel noch zu drehen. "Die Gastgeber dominierten das Geschehen und bauten ihre Führung konsequent aus."

Nächster Gegner in Davos: Team Canada

Bereits heute Abend wartet ein Duell gegen Team Canada auf die Straubing Tigers. Dabei handelt es sich um eine Auswahl kanadischer Spieler, die in Europa spielen. Team Canada hat den Spengler Cup bereits 16 Mal gewonnen.

Das Schweizer Turnier in Davos ist das wohl älteste Eishockeyturnier der Welt für Vereinsmannschaften. Es wurde 1923 zum ersten Mal ausgespielt. Zu den sechs Turniertagen werden insgesamt mehr als 100.000 Besucher erwartet.

Nach dem Spengler Cup

Nach dem internationalen Turnier kehren die Straubing Tigers wieder in die Deutsche Eishockeyliga (DEL) zurück. Am 5. Januar treffen sie auswärts auf die Grizzlys Wolfsburg.