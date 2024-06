Mehr als Berufskleidung: Wie Fußballtrikots zum Modehype wurden

Dieser Auftritt ging viral. Und war ein Riesenschritt von PSG hin zu einer Streetstyle-Marke. Tatsächlich hat der Fußballverein in London schon einen eigenen Trikot-Shop, nicht weit weg von Marken wie "Gucci" und "Stone Island".

Millionenverkäufe ohne Fanbindung

PSG ist immerhin ein prominenter Fußballverein, der viele bekannte Spieler in seinem Kader hat. Aber nicht einmal das braucht es mehr, um viele Jerseys zu verkaufen. Am ersten, fast rein viralen Trikot, ist ein Münchner Designer maßgeblich beteiligt: Mirko Borsche.

2021 bekam Borsche den Auftrag, für den FC Venezia Jerseys zu designen – der war damals gerade von der zweiten in die erste italienische Liga aufgestiegen. Zurückhaltend und klassisch wollten sie die Trikots gestalten – mit geschlechtsneutralem Look und Schnitt. Kurz: ein Design für alle. Entscheidender für den Erfolg war die unkonventionelle Marketingstrategie. Nicht die Fußballer, sondern "normale" Venezianer waren Werbeträger.

"Die meisten Leute sind dann doch keine Fußballprofis und haben keine tipptopp Figur", so Borsche. "Also dachten wir, es wäre besser, Leute in einem guten Styling in diese Jerseys zu stecken, um zu zeigen, wie es dann am Ende auf der Straße aussehen wird. Und ich würde schon behaupten, dass wir die ersten waren, die das gemacht haben." Der Erfolg war eine Überraschung für den relativ kleinen Verein: "Ich glaube am Ende waren es knapp drei Millionen, die sie an Umsatz gemacht haben, nur mit dem Home Jersey. Und davon haben sie knapp 97 Prozent ins Ausland verkauft."

Luxus-Marken-Trikots oder Vintage

Das heißt, es waren nicht die heimischen Fans, die unbedingt dieses klassisch-dezente Trikot ohne Werbeaufdruck haben wollten, sondern Menschen weltweit. Ein Trend, der sich mehr und mehr durchsetzt. Fußballtrikots haben immer weniger mit der Verbindung zu einem Club zu tun. Das galt eher am Anfang, etwa bei Mel C von den Spice Girls, die ein bekennender Liverpool-Fan ist.

Begehrt sind heute Vintage-Exemplare oder Sondereditionen, wie etwa das von PSG mit dem Luxuskonzern Louis Vuitton. Oder rare Fundstücke – so wurde etwa der Erfolgsrapper Travis Scott mit einem Trikot der Jugendmannschaft von Borussia Mönchengladbach (externer Link) fotografiert. Oder Kim Kardashian mit einem AS-Roma-Jersey (externer Link) aus der Saison 1997/98. Ob sie Fans der Mannschaften sind? Eher unwahrscheinlich. Für sie – wie für Millionen andere – sind die Trikots einfach ein Teil der Alltagskleidung geworden, so wie Jeans oder ein weißes T-Shirt.