"Ihr wollt es, ihr kriegt es" - Major Tom neue DFB-Torhymne

Mit einer knackigen Botschaft hat der Deutsche Fußball-Bund verkündet, was sich viele Fans gewünscht hatten: "Ihr wollt es - ihr kriegt es! Ab sofort offiziell: 'Völlig losgelöst'", schrieb der DFB zu einem Video bei Instagram, in dem der Evergreen zu hören war. Der Hit "Major Tom" von Peter Schilling ist ab sofort die neue Torhymne bei Heimspielen der DFB-Auswahl. Das gab der Verband am Samstag bekannt. Das Lied löst "Kernkraft 400" von Zombie Nation ab, der in den vergangenen Jahren die DFB-Treffer begleitet hatte und in den Augen vieler Anhänger etwas aus der Zeit gefallen wirkte.

"Wie geil ist das denn?!" - Nationalspieler begrüßen "Major Tom"

Und auch viele Nationalspieler begrüßten die Entscheidung: "Richtig geil, überragend, ich freue mich", sagt Nationalspieler Kai Havertz in dem Clip, Co-Trainer Sandro Wagner meint: "Gibt uns eine gute Emotion, das machen wir." Auch Neuling Aleksandar Pavlovic, Benjamin Henrichs oder Alexandra Popp kommen zu Wort. "Wie geil ist das denn?!", sagt die DFB-Kapitänin. Und schließlich Maximilian Mittelstädt: "Ja, dann machen wir's doch so!" Der Stuttgarter durfte nach seinem Premierentreffer im März gegen die Niederlande (2:1) in Frankfurt als erster deutscher Nationalspieler zu "Major Tom" jubeln.

Damals hatten die Fans im Netz für den Hit aus den 1980er-Jahren mobil gemacht. Der DFB hatte sich in der Folge offen gelassen, wie er in dieser Frage weiter verfahren will. Die nächste Gelegenheit, wie im Hit "abzuheben", haben Mittelstädt und Co. am Montag (Ab 20.45 Uhr live in der Radioreportage) im vorletzten Test gegen die Ukraine in Nürnberg. Dort wird "Major Tom" erstmals als offizielle Torhymne seine Premiere feiern - vorausgesetzt, das Team von Julian Nagelsmann liefert den Fans mit einem Treffer etwas zum Jubeln.

Keine "Major Tom" bei der EM

Bei der Heim-EM kann es allerdings nicht als deutsche Torhymne verwendet werden: Dort plant die ausrichtende UEFA mit identischen Jingles für alle Teams aus dem offiziellen EURO-Song. Beginnend mit dem EM-Eröffnungsspiel am 14. Juni in München gegen Schottland soll der Song dann den Sommer prägen - zumindest als inoffizielle Torhymne.