EM 2024: Augsburger Vargas führt Schweiz zum Sieg gegen Italien

Der Titelverteidiger ist raus bei der Fußball-EM 2024 in Deutschland - und das dank der starken Leistung eines Spielers vom FC Augsburg. Mit einem Tor und einer Torvorlage führte der Schweizer Ruben Vargas seine Nation zu einem 2:0 (1:0)-Sieg gegen Italien, den Europameister von 2021, im EM-Achtelfinale in Berlin.

Dank einer couragierten Leistung ließen seine Schweizer den Italienern an diesem Samstagabend das gesamte Spiel über nicht den Hauch einer Chance. Der Zweite der deutschen Vorrundengruppe A ist nun der erste Viertelfinalist dieser Fußball-EM in Deutschland.

Augsburger Ruben Vargas besonders im Blickfeld

Die Italiener hatten von Beginn an ihre Probleme gegen die erneut gut aufgelegten Schweizer, die erst sechs Tage zuvor ein 1:1 gegen Deutschlands Nationalteam erreicht hatten. Auch die DFB-Mannschaft hatten sie ja am Rande der Niederlage, erst Niclas Füllkrug erlöste die Deutschen in der Schlussphase.

Wie gegen das DFB-Team war erneut Vargas ein besonders auffälliger Spieler. Schon früh wurde der Augsburger gefoult, später dann legte er das 1:0 von Remo Freuler blitzsauber vor. Aus dem linken Halbfeld sah er Freuler im Zentrum, der nicht lange wartete und zur Führung traf (37. Minute).

Auf die Schweiz wartet nun England oder Slowakei im Viertelfinale

Auch gegen die Deutschen führten die Eidgenossen schon. Anders als am vergangenen Sonntag blieben sie nun auch weiter cool vor dem italienischen Tor und schafften in Person von Vargas die frühe Entscheidung. Gegen abwartende Italiener traf Vargas direkt nach der Halbzeit. Aus halblinker Position schlenzte er den Ball unhaltbar für Gianluigi Donnarumma ins rechte, obere Eck - ein feiner Treffer (46.). Eine Schrecksekunde hatten die Schweizer nur zu überstehen, als Fabian Schär fast ein Eigentor köpfte, der Pfosten rettete ihn in diesem Fall (51.).

20 Minuten vor dem Ende wurde Vargas dann unter dem großen Applaus der "Nati"-Anhänger vom Feld genommen - er hatte sein Tagwerk bei dieser EURO 2024 erneut vollbracht. Das nächste Mal dürfte er im Viertelfinale in einer Woche zum Einsatz kommen, dann wartet entweder England oder die Slowakei auf den FCA-Angreifer.