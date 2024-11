DFB-Pokal-Hammer: FC Bayern im Achtelfinale gegen Leverkusen

Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es zum absoluten Spitzenduell: Der Titelverteidiger und Meister Bayer 04 Leverkusen muss zum aktuellen Fußball-Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München reisen. Die Münchner sinnen in dieser Saison auf Revanche gegen den Double-Gewinner der Vorsaison und haben nun ein direktes Duell. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Rahmen der ARD-Sportschau im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler: "Das Spiel der Spiele"

"Das ist das Spiel der Spiele in dieser Pokalrunde - auch wenn es vielleicht ein bisschen früh kommt", sagte der DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der in der ARD als Ziehungsleiter fungierte. Es ist zudem die Neuauflage des Finales von 2020, das der FCB für sich entschied. Insgesamt achtmal trafen die beiden Klubs im Pokal aufeinander - siebenmal gewannen die Münchner. Die "Losfee" war der Saxophonist Andre Schnura.

"Wir haben mit dem FC Bayern natürlich den absoluten Top-Gegner zugelost bekommen. Das ist das Spitzenspiel des Achtelfinals, auf das sich ganz Fußball-Deutschland freuen wird", sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: "Wir selbst tun das auch und werden im Dezember nach München fahren, um ins Viertelfinale einzuziehen." In einem weiteren Topspiel trifft RB Leipzig auf Eintracht Frankfurt.

Regensburg fordert Stuttgart - Augsburg reist nach Karlsruhe

Auch die anderen beiden verbliebenen bayerischen Mannschaften bekommen es mit attraktiven Gegnern zu tun: Der FC Augsburg spielt beim Zweitligisten Karlsruher SC und hat gute Chancen aufs Weiterkommen. Der SSV Jahn Regensburg hat nach dem Zweitrunden-Erfolg gegen Fürth ein weiteres Heimspiel: Gegen den Vorjahres-Zweiten der Bundesliga, den VfB Stuttgart mit Trainer Sebastian Hoeneß, wird die Aufgabe aber ungleich schwerer.

Bayerische DFB-Pokalduelle im Achtelfinale

FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen

Karlsruher SC - FC Augsburg

SSV Jahn Regensburg - VfB Stuttgart

Die Spieltermine für das Achtelfinale sind der 3. und 4. Dezember. Das Viertelfinale folgt dann am 4., 5., 25. und 26. Februar 2025, das Halbfinale findet am 1. und 2. April 2025 statt. Das Finale steigt am 24. Mai 2025 im Olympiastadion in Berlin.