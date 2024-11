FC Augsburg gibt Sieg in Wolfsburg spät aus der Hand

Nichts war es mit der perfekten Woche für Trainer Jess Thorup und seinem FC Augsburg. Die bayerischen Schwaben kommen zum Ende der englischen Woche, die mit Siegen gegen Dortmund und Schalke im Pokal begonnen hatte, in Wolfsburg nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und verpassten es, den Abstand auf die Abstiegsränge weiter zu vergrößern. Dabei war der FCA in Führung gegangen, musste in der Schlussphase aber den Ausgleich hinnehmen.

Tietz bringt Augsburg auf die Siegerstraße

Zu Beginn gingen es beide Teams eher gemächlich an. Beide Mannschaften hatten zuletzt Borussia Dortmund bezwungen, doch von großem Selbstbewusstsein war zunächst wenig zu spüren. Nach einer guten Viertelstunde musste Nedelijko Labrovic gegen Wolfsburgs Tiago Tomas eingreifen, richtig gefährlich wurde es aber nicht (17.). 15 Minuten später fälschte Jeffrey Gouweleeuw einen Schuss von Kilian Fischer so ab, dass es für Labrovic knifflig wurde.

Den Nachschuss von Ridle Baku blockte Dimitrios Giannoulis (31.). Drei Minuten später führten dann aber plötzlich die Gäste. Keven Schlotterbeck schickte per Traumpass über das ganze Feld Philipp Tietz auf die Reise. Der Angreifer umkurvte Wölfe-Schlussmann Kamil Grabara und schob aus spitzem Winkel ins leere Tor ein (34.).

Wolfsburgs Amoura schockt Augsburg

Auch Halbzeit zwei bot den anwesenden Fans in Wolfsburg nicht die höchste Fußballkunst. Nach einer Stunde hatte Tomas die Chance zum Ausgleich, konnte den Ball aber nicht richtig kontrollieren (60.). Ein weiteres Beispiel für das schwache Niveau dieser Partie lieferte Labrovic, der einen Schuss von Joakim Maehle zur Ecke lenkte, obwohl dieser gar nicht wirklich gefährlich auf sein Tor gekommen wäre (72.). Wölfe-Anführer Maximilian Arnold probierte es noch einmal per abgefälschtem Freistoß, aber auch er konnte Labrovic nicht überwinden. Als alle dachten, es bliebe jetzt bei diesem Augsburger Auswärtssieg, schlugen die Hausherren doch noch zu. Mohammed Amoura versenkte den Ball sehenswert im rechten Winkel nach Flanke von Maehle (82.). Die FCA-Defensive kam zu spät und konnte den Ausgleich nicht mehr verhindern.

Am Ende blieb es bei der Punkteteilung, mit der die Gäste wohl besser leben können als der VfL Wolfsburg. Die Augsburger verpassen zwar die perfekte englische Woche, sind aber seit drei Spielen ungeschlagen.