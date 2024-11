Nach Enochs-Aus: Jahn Regensburg ringt Elversberg nieder

Jahn Regensburg hat im ersten Ligaspiel nach der Entlassung von Trainer Joe Enochs seinen zweiten Saisonsieg gefeiert und den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze verkürzt. Unter dem vorherigen Co-Trainer Andreas Patz besiegten die Oberpfälzer die SV Elversberg mit 1:0 (1:0), Noah Ganaus erzielte nach einem Konter das Tor des Tages (16.). Sekunden vor Schlusspfiff sah Regensburgs Dejan Galjen wegen groben Foulspiels die Rote Karte (90.+4).

Elversberg bessere Mannschaft, aber Regensburg trifft

Die Regensburger waren nach dem 3:8-Debakel gegen den 1. FC Nürnberg auf Wiedergutmachung aus. Doch die bessere und spielbestimmendere Mannschaft waren die Gäste aus Elversberg. Etwas überraschend fiel daher auch das 1:0 für den Jahn. Noah Ganaus brachte die Hausherren in der 16. Minute in Führung. In der Folge hatte der Tabellenletzte weiter wenig Spielanteile. Doch die Jahn-Abwehr stand stabil und ließ wenig zu.

Elversberg war auch in der zweiten Halbzeit mit fast 75 Prozent Ballbesitz die bessere Mannschaft, aber in der Offensive fehlten die Ideen, die Abschlüsse waren zu harmlos. Erst 20 Minuten vor Schluss erhöhten die Gäste das Tempo und kamen zu Chancen - aber Jahns Keeper Felix Gebhardt verhinderte mit Glanzparaden den Ausgleich. Regensburg kam nur noch selten vor das Gäste-Tor. In der 75. Minute stand Bryan Hein frei vor dem Elversberger Kasten, doch Keeper Elias Baum konnte den Schuss blocken.

Der Jahn, der am Dienstag beim Patz-Debüt im DFB-Pokal den Zweitligarivalen Greuther Fürth 1:0 bezwingen konnte, hat nun sieben Punkte auf dem Konto und damit nur noch zwei weniger als der nächste Gegner: Am 10. November geht es zum taumelnden Traditionsklub Schalke 04.