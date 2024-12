Koa Neuer im Tor - Grund zur Panik beim FC Bayern?

"Koan Neuer" - so hießen die FC-Bayern-Fans 2011 Manuel Neuer beim Verein willkommen. Mittlerweile ist der Keeper vom Verein kaum wegzudenken. Über 500 Spiele hat der 38-Jährige für den Rekordmeister absolviert, unzählige Titel - darunter zweimal das Triple - geholt.

Im Champions-League-Gruppenspiel in Gelsenkirchen gegen Schachtar Donezk (21 Uhr, live in der Radioreportage) fehlt der Weltmeister von 2014. Sein Bodycheck im Spiel gegen Bayer Leverkusen blieb nicht folgenlos: Der Kapitän des FC Bayern zog sich einen Rippenbruch zu und fällt vorerst aus.

Neuer fällt "nur" für drei Spiele aus

Doch diese Hiobsbotschaft löst bei den Bayern-Verantwortlichen diesmal wohl keine Panik aus, so wie damals, als sich der Torhüter bei einer Skitour einen Waden- und Schienbeinbruch zuzog und monatelang ausfiel. Seinerzeit suchten die Bosse händeringend nach einem adäquaten Ersatz, viele Namen kursierten an der Säbener Straße, bis schließlich Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach verpflichtet wurde.

Diese Winterpause wird der FC Bayern nicht auf hektische Torwartsuche gehen. Denn Neuer fällt "nur" für drei Spiele aus und wird höchstwahrscheinlich im ersten Spiel nach der Winterpause in Mönchengladbach am 11. Januar wieder im Tor stehen. "Hoffentlich haben wir ihn dann im Januar wieder dabei. Es ist nicht so schlimm", sagte Bayern-Coach Vincent Kompany.

Unerfahrenes Torwart-Trio gegen Schalke

Auf Schalke gegen Donezk setzt Kompany auf ein unerfahrenes Torwart-Trio. Sven Ulreich, die etatmäßige Nummer zwei, fehlt aus "persönlichen Gründen", wie der Verein mitteilte, er hatte aus eben jenen Gründen bereits zuvor einen Monat pausieren müssen. Daniel Peretz kommt zu seinem ersten Champions-League-Einsatz und steht einmal mehr im Rampenlicht.

Der 24-Jährige kam schon vor einer Woche für Neuer ins Tor, als dieser beim DFB-Pokal-Aus gegen Bayer Leverkusen (0:1) wegen seines Checks gegen Jeremie Frimpong die Rote Karte gesehen hatte. Beim 4:2 in der Liga gegen den 1. FC Heidenheim, als Neuer offiziell wegen Rippenbeschwerden schon nicht dabei war, kassierte Peretz bei zwei Torschüssen der Gäste zwei Tore - so richtig auszeichnen konnte sich der Israeli beim FCB bislang noch nicht. Reicht Peretz also wirklich als Plan B?

Kompany lobt Peretz vor dem Spiel gegen Donezk

Die Bayern haben da keine Bedenken. "Er hat es gut gemacht", sagte Kompany über Peretz, der im Sommer 2023 zu den Bayern gekommen war. "Er hat es sich verdient." Peretz ist mittlerweile Stammtorhüter der israelischen Nationalmannschaft und hielt in den letzten beiden Spielen gegen Frankreich und Belgien dank Glanzparaden auf der Linie die Null.

Als Ersatz-Keeper sitzen U-17-Weltmeister Max Schmitt (18), Stammkeeper der zweiten Mannschaft der Münchner, und das erst 17-jährige Nachwuchstalent Leon Klanac auf der Bank.

Wie geht es im Bayern-Tor nach Saisonende weiter?

Neuers Ausfall ist dieses Mal absehbar. Doch wie lange wird die "ewige Nummer eins" noch den Kasten des Rekordmeisters hüten? Der Vertrag des 38-Jährigen läuft am Saisonende aus. Die "Süddeutsche Zeitung" und der "Kicker" berichten, eine Verlängerung sei reine Formsache. Im Herbst schrieb die "Bild" jedoch, die Bayern-Verantwortlichen wollen sich mit einer Vertragsverlängerung Zeit lassen und sie von Neuers sportlichen Leistungen und seinem Gesundheitszustand abhängig machen. Zuletzt leistete sich der ehemalige Keeper der Nationalmannschaft den einen oder anderen Fehler, musste sich Kritik gefallen lassen.

Als langfristiger Neuer-Ersatz steht Alexander Nübel bereit. Der 28-Jährige ist noch bis 2026 an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Im Leihvertrag soll es aber eine Klausel geben, die eine vorzeitige Rückhol-Aktion im Sommer 2025 ermöglichen soll. Das gibt dem Verein die Möglichkeit, flexibel zu reagieren. Verlängert Neuer, bleibt Nübel in Stuttgart, beendet der Kapitän seine Laufbahn, stünde Nübel parat.