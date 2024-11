FC Bayern: Vertragsverlängerung von Neuer gerät ins Stocken

Seit 2011 hütet Manuel Neuer das Tor des FC Bayern. Über 500 Spiele absolvierte der mittlerweile 38-Jährige für den Rekordmeister. Neuer gilt als einer der besten Keeper aller Zeiten – kämpfte sich nach seinem Unterschenkelbruch im Dezember 2022 und einer monatelangen Pause eindrucksvoll zurück. Bei der Heim-EM 2024 zeigte er nochmal sein ganzes Können – und gab nach der Europameisterschaft seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt.

Beim FC Bayern läuft Neuers Vertrag noch bis zum Sommer 2025. Und viele gingen davon aus, dass eine Verlängerung nur eine reine Formsache sei – die Bayern-Bosse schätzen den Weltmeister von 2014.

Matthäus: "Manuel Neuer ist gerade nicht Manuel Neuer"

Doch zuletzt gab es auch Kritik an Neuer. Gegen Aston Villa leistete er sich einen Patzer und war mitverantwortlich für die erste Niederlage nach sieben Jahren in einem Gruppenspiel der Champions League. Auch seine Aktionen am Ball – Neuer gilt als einer der besten Fußballspieler unter den Torhütern – wirken aktuell nicht sicher.

Nach der 1:4-Pleite gegen den FC Barcelona war die Medienschelte groß. Lothar Matthäus hatte nach dem Spiel in der "Bild" den Eindruck geäußert, dass Neuer "im Moment nicht der Rückhalt für die Mannschaft ist, wie er es in der Vergangenheit war. Manuel Neuer ist gerade nicht mehr Manuel Neuer." Der Keeper halte nicht die unhaltbaren Bälle: "Sein Torwartspiel hat sich verändert."

FCB-Bosse wollen sich mit Vertragsverlängerung Zeit lassen

Die Bayern-Verantwortlichen verteidigten Neuer gegen die Kritiker, wollen sich aber nun laut einem Bericht der "Bild" mit einer Vertragsverlängerung Zeit lassen und von Neuers sportlichen Leistungen und seinem Gesundheitszustand abhängig machen.

Neuer selbst betonte kürzlich, dass er sich nicht wirklich mit einem Karriereende beschäftigt: "Ich fühle mich gut, bin leistungsfähig. Die Zeit wird zeigen, wie es um meine körperliche Verfassung steht, ob es mir Spaß macht."