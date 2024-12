Champions League: Donezk - Bayern |10.12., 21 Uhr| Livereportage

Der FC Bayern München kann am 6. Spieltag der Champions-League-Ligaphase einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Der Rekordmeister trifft in Gelsenkirchen auf den ukrainischen Meister Schachtar Donezk. Es ist das erste von drei "Endspielen", um einen Platz unter den ersten acht der Tabelle zu erreichen - und damit den direkten Einzug ins Achtelfinale. Derzeit liegen die Münchner auf Rang 13.

Doch bei den Münchnern herrscht Personalmangel. Bis Jahresende fallen Kingsley Coman und Alphonso Davies verletzt aus - damit sind nun insgesamt zehn Spieler nicht einsatzfähig oder nicht gänzlich fit. Allen voran fehlt auch der Superstar Harry Kane, dessen Torinstinkt schmerzlich vermisst wird. Im Krankenstand befinden sich auch Manuel Neuer, Joao Palhinha oder Serge Gnabry. Thomas Müller musste beim 4:2-Sieg gegen Heidenheim wegen Rückenproblemen ausgewechselt werden.

Auswärtsspiel auf Schalke statt in Donezk

Donezk bestreitet seine internationalen Partien mit Heimrecht in dieser Saison wegen des Ukraine-Kriegs auf Schalke. "Für uns ist es schon schön, wenn wir die 90 Minuten durchgehend spielen können, ohne zwischendrin in einen Schutzraum zu müssen. Das alles ist schwer, aber wir wollen nicht weinen. Wir wollen für die Ukraine spielen. Nicht nur für Schachtar, sondern für das ganze Land – und insbesondere für unsere Soldaten", sagte der Sportdirektor Darijo Srna.

Mit vier Punkten aus den ersten fünf Spielen wäre Schachtar als 26. der Ligaphase derzeit nicht für die Play-offs um die Teilnahme am Achtelfinale qualifiziert, ein Sieg zählt also auch für Donezk am Dienstagabend.