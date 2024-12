Manuel Baum: "Neuer nach wie vor Top-Torhüter"

Baum stellt im Interview mit "Heute im Stadion" klar: "Manuel Neuer ist nach wie vor einer der Top-Torhüter". Die Rote Karte im DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen ändere daran nichts und könne passieren: "In der Art und Weise wie Bayern Fußball spielt, brauchst du einen Torwart, der mitspielt, und auch Risiko geht."

Auch das Alter des 38-jährigen Neuer, der zuletzt immer wieder Unsicherheiten gezeigt hatte, ist für Baum kein Kriterium: "Beim Torwart ist das Alter sowieso anders einzuschätzen als bei den Feldspielern".

Baum relativiert Kritik

Auch sonst relativiert Manuel Baum die Kritik, die zuletzt die der FC Bayern zuletzt einstecken musste. "Wenn du im Pokal gegen Leverkusen so lange in Unterzahl spielst, und davon nicht zu merken ist - dann muss man die Kirche im Dorf lassen." Auch die Niederlage gegen den FC Barcelona in der Champions League sei früh in der Saison gekommen.

Lob für Kompany

Die Bayern müssten sich noch weiter einspielen und an das System von Trainer Vincent Kompany gewöhnen, das Baum lobt: "Es ist ganz wichtig, dass man eine Strategie wählt und hinter der geschlossen steht. Ich habe Vincent vor ein paar Wochen selber kennengelernt: Das ist eine super Persönlichkeit! Ich finde es gut, dass sie ihren Plan durchziehen, auch wenn es mal Gegenwind gibt!"

Abgerechnet werde im März und April, meint Baum. "Aktuell sieht es ja in der Bundesliga und in der Champions League gut aus" – von daher liegt der FC Bayern München aus Baums Sicht durchaus im Soll.