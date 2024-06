Euro 2024: Manuel Neuer ist neuer EM-Rekordtorhüter

Es war ein Auftakt nach Maß, damals im Juni 2012, als Manuel Neuer das erste Mal bei einer Europameisterschaft das Tor hütete. Gegen Portugal hielt gegen die Sturmreihe Cristiano Ronaldo, Nani und Hélder Postiga den Kasten sauber - mit der Hilfe seiner Abwehr bestehend aus Philipp Lahm (damals Linksverteidiger), Holger Badstuber, Mats Hummels und Jerome Boateng (damals Rechtsverteidiger).

Nun, mehr als zwölf Jahre später, ist Manuel Neuer noch immer der Torhüter der deutschen Nationalmannschaft. Aus dem DFB-Kader von damals ist nur noch der heutige Kapitän Ilkay Gündogan Teil der DFB-Elf. 18 EM-Spiele hat Manuel Neuer mit seinem Einsatz gegen die Schweiz nun absolviert. So viele wie kein anderer Torhüter. Der bisherige Rekordhalter Gianluigi Buffon hat 17 Einsätze in seiner Karriere verbucht. Edwin van der Sar hat 16-mal bei einer EM gespielt, ebenso wie Portugals Rui Patricio, der zwar im Kader der Portugiesen ist, dort aber nicht die Nummer 1 ist.

Neuer mit Schweinsteiger gleichgezogen - Ronaldo außer Reichweite

Der Gesamtrekord ist für Neuer allerdings außer Reichweite. Den hat Cristiano Ronaldo inne, der 2004 seine erste EM gespielt hatte und nun, 20 Jahre später, immer noch zum Stammpersonal des Turniersiegers von 2016 zählt. Dennoch wird sich Neuer auch in diesem Ranking ein wenig nach vorne arbeiten können. Mit Leonardo Bonucci (Italien) und seinem ehemaligen Teamkollegen Bastian Schweinsteiger ist Neuer nun gleichgezogen und teilt sich Platz vier. Auch den Portugiese Joao Moutinho mit 19 Einsätzen wird Neuer, falls er verletzungsfrei bleibt, einholen.

Spannender wird es bei Platz zwei. Dort steht der Portugiese Pepe mit 21 Einsätzen. Der 41-Jährige ist der älteste Spieler des Turniers, doch ist noch immer eine wichtige Stütze. Ob Neuer ihn noch einholen kann, liegt also nicht alleine in seinen Händen. Doch die wichtigste Voraussetzung, um es dennoch zu schaffen, wäre ein Einzug ins Finale. Dann stünde Neuer bei 22 Einsätzen. Oder er hängt noch vier weitere Jahre an seine Karriere dran.