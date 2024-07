EM im Hochschul-Fußball: Frauen holen Gold, Männer werden Vize

Die Würzburger Hochschulfußballerinnen haben im ungarischen Debrecen ihren ersten Europameister-Titel gewonnen. In einem spannenden Spiel auf dem Kleinfeld (sieben gegen sieben) stand es nach regulärer Spielzeit und Verlängerung 2:2 gegen das Team der Universität Valenciennes (Frankreich).

Würzburger Feldspielerin muss ins Tor

Die Entscheidung fiel im Neun-Meter-Schießen: Mittelfeld-Spielerin Isabell Heinisch, die nach der Verletzung der regulären Torhüterin ins Tor musste, hielt beide Neun-Meter der Französinnen, während die beiden Würzburger Schützinnen einnetzten.

"Ich bin unglaublich stolz", erklärte die Trainerin der Würzburgerinnen, Lena Jakob, gegenüber dem BR: "Wir haben vom ersten Tag konzentriert an unserem gemeinsamen Ziel gearbeitet. Dass wir im Halbfinale mit einer Feldspielerin im Tor das Neun-Meter-Schießen gewinnen und wir das im Finale auch noch wiederholen… Wer hätte das gedacht? Wir haben uns den Erfolg verdient." Jetzt gelte es, den Erfolg zurück in Würzburg zu feiern.

Männer verlieren in Verlängerung

Dagegen hat es mit der Titelverteidigung der Würzburger Hochschulfußballer leider nicht geklappt. In einem ebenfalls umkämpften Finale unterlagen die Unterfranken der Staatlichen Universität für Handel und Wirtschaft Kiew (Ukraine) in der Verlängerung mit 0:2. Das Team aus Unterfranken ist amtierender Deutscher Meister (2024). Im Vorjahr hatten die Würzburger das EM-Turnier in Tirana (Albanien) gewonnen.

Innenverteidiger Ben Müller zeigte sich trotzdem stolz auf die Leistung des Teams. "Wir haben den Ukrainern, die seit Jahren bei großen Turnieren um Titel mitspielen, alles abverlangt." Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft habe man jetzt leider die Krönung der Saison verpasst. "Aber wie heißt es so schön: Kopf hoch, Krone richten - und nächstes Jahr wiederkommen!"