FC Bayern Frauen kämpfen sich ins DFB-Pokal-Viertelfinale

Umstrittene Bayern-Führung

Die Führung für die FC Bayern Frauen im Pokalmatsch allerdings umstritten. Nach einem schnellen Freistoß und einer Flanke nutzten es die Münchnerinnen aus, dass die Freiburger Defensive noch unsortiert war. Giulia Gwinn köpfte die Flanke weiter ins Zentrum, wo Abwehrspielerin Felde beim Klärungsversuch vor Bayerns Pernille Harder den Ball ins eigene Tor drückte. Harder stand dabei in stark abseitsverdächtiger Position.

Der zweite Bayern-Treffer dann aber wunderbar herausgespielt. Nach schöner Kombination kam der Ball zu Stanway am rechten Ende des Sechzehners, ihren präzisen Pass in die Mitte musste Schüller nur noch über die Linie drücken.

Freiburg drängt vergeblich auf den Ausgleich

Allerdings kam der SC Freiburg aus dem Nichts noch einmal heran. Nach einer Strafraumflanke konnten die Münchnerinnen nur schwach klären, Zicai versuchte es mit einem Gewaltschuss und versenkte diesen in den rechten Winkel. Doch obwohl die Gastgeberinnen danach den Druck etwas erhöhten und den Ausgleich suchten, war die FCB-Abwehr nicht mehr zu knacken. Am Ende siegten Gwinn & Co. verdient 2:1.