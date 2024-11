Nach Krebsdiagnose: Große Anteilnahme für FCB-Torfrau Grohs

Der 5:0-Heimsieg der FC Bayern Frauen gegen Jena geriet vollkommen zur Nebensache. Hauptthema war die Krebserkrankung von Torfrau Maria Luisa Grohs. Bei der 23-Jährigen wurde ein bösartiger Tumor diagnostiziert. Vor dem Spiel hielten ihre Mitspielerinnen ihr Trikot hoch mit der Aufschrift: "Jetzt sind wir deine GROHSe Stütze!" Unter dem Post auf Instagram zur Bekanntgabe der Erkrankung erhält Grohs viel Zuspruch und Genesungswünsche.

Thomas Müllers Zuspruch: "Mala, du packst das"

Die ersten Genesungswünsche schickt Kapitän und Torhüter Manuel Neuer an seine Kollegin. "Mala, ganz viel Kraft auf diesem Weg! Du schaffst das!", ist sich Neuer sicher. Der ehemalige Nationaltorhüter war selbst schon an Hautkrebs erkrankt. Auch von ihren Teamkolleginnen hagelt es rote Herzen unter dem Post. "Wir sind bei dir", verspricht Kapitänin Giulia Gwinn. "Ganz viel Kraft, Mala 🙏 Werde bald wieder gesund", wünscht Ex-FC-Bayern-Spielerin Simone Laudehr. "Mala, du packst das", spricht ihr auch Thomas Müller Mut zu und ergänzt: "Die komplette FC-Bayern-Familie ist an deiner Seite."

Aufmunternde Kommentare für Grohs

In solchen Situationen rücken Rivalitäten und Konkurrenzdenken in den Hintergrund. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg, derzeit vor dem FC Bayern in der Frauen-Bundesliga, schicken "alles Gute und viel Kraft für dich, Mala! Wir wünschen dir eine gute und schnelle Genesung!" Auch Wölfe-Stürmerin Alexandra Popp kommentiert: "Ganz viel Kraft, Mala. Du schaffst das!" Vom Gegner Jena gab es am Sonntag ein Trikot mit guten Wünschen für Grohs.

Auch die Frauen-Nationalmannschaft sichert Grohs Unterstützung ihre Unterstützung zu: "Wir sind bei dir, Mala!" Die Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg, im letzten Jahr noch direkte Konkurrentinnen in der Frauen-Bundesliga sind sich sicher: "Von der zweiten Mannschaft in die erste Bundesliga gekämpft und auch diesen Kampf wirst du für dich entscheiden, Mala!"

Der derzeit vereinslose Fußballer Timo Baumgartl, der zuletzt für Schalke 04 auflief und im letzten Jahr an Hodenkrebs erkrankt war, wünscht: "Ganz viel Stärke. Du bist nicht allein". Auch Nicht-Fußballer haben unter dem Post kommentiert. Model und Unternehmerin Lena Gercke, die für die FC Bayern Frauen in der Vergangenheit ein eigenes Trikot designet hatte, wünscht Grohs "ganz viel Kraft". Die kann die 23-Jährige in der ihr nun bevorstehenden Therapie gut gebrauchen. Wann Grohs wieder auf dem Feld stehen kann, ist offen.