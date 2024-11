FC-Bayern-Frauen siegen für an Krebs erkrankte Grohs

Die 23-jährige Torhüterin Maria Luisa Grohs, die sich das Spiel vor Ort ansah, hatte am Samstag eine Krebserkrankung öffentlich gemacht und wird dem FC Bayern sowie dem Nationalteam auf unbestimmte Zeit fehlen. Vor, während und nach der Bundesligapartie gegen Jena war dies ein großes Thema bei Spielerinnen und Fans, die ihre Solidarität und ihr Mitgefühl bekundeten.

Dominante Bayern-Frauen stellen Weichen schnell auf Sieg

Das nie gefährdete 5:0 (2:0) am 10. Bundesliga-Spieltag geriet dadurch fast etwas in den Hintergrund. Ena Mahmutovic, die an Stelle von Grohs das Bayern-Tor hütete, hatte einen sehr ruhigen Nachmittag. Dank eines dominanten Auftritts führten die Bayern zur Pause bereits mit 2:0 - "nur" mit 2:0. Von Beginn an drückten die Münchnerinnen den FCC in die eigene Hälfte und meist sogar in den Strafraum zurück.

Mit einem Kopfball sorgte die aufgerückte Glódís Viggósdóttir für die überfällige Führung, ehe Klara Bühl nach einer knappen halben Stunde auf 2:0 erhöhte. Im Anschluss scheiterten die Münchnerinnen an Jasmin Janning, am Aluminium und trafen einmal aus einer Abseitsposition heraus. Das Ergebnis hätte zur Halbzeit also durchaus schon deutlicher ausfallen können.

Drei späte Treffer sorgen für Kantersieg

Nach dem Wechsel änderte sich wenig. Die Bayern-Frauen drängten weiter auf die Entscheidung, bekamen den Ball aber einfach nicht über die Torlinie. Erst in der 81. Minute machte Nationalspielerin Lea Schüller mit ihrem vierten Saisontreffer den Deckel drauf. Jovana Damnjanovic erhöhte nur eine Minute später sogar noch auf 4:0, Schüller selbst legte in der Nachspielzeit sogar noch das 5:0 nach.

Damit schlossen die Meisterinnen in der Tabelle zu den punktgleichen Teams aus Wolfsburg und Frankfurt auf.