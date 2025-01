Deutsche Meisterschaft: SC Kleinostheim verliert Ringer-Finale

Der SC Siegfried Kleinostheim hat den Meistertitel im Ringen verpasst. Bei der Rückrunde vor rund 4.000 Fans in der Linde MH Arena in Aschaffenburg schaffte die unterfränkische Mannschaft nur ein 7:17 gegen das Team des ASV Schorndorf aus Baden-Württemberg und lag damit weit hinter den Erwartungen der Fans. Einige waren schon vor dem Kampf skeptisch, hatten die Kleinostheimer in der Hinrunde nur ein knappes 16:13 vorgelegt.

Zweites Finale in Folge verloren

Nach dem 11:1-Stand für Schorndorf in der ersten Halbzeit waren für viele die Hoffnungen auf den Titel dahin. Für Schorndorf ist es bereits die zweite Deutsche Meisterschaft. Die letzte Meisterschaft konnte die Mannschaft aus Baden-Württemberg 1975 feiern. Für Kleinostheim ist es bereits der zweite verpasste Deutsche Meistertitel. Vergangenes Jahr unterlagen die Unterfranken dem Team von Wacker Burghausen.

Zuversicht fürs kommende Jahr

"Wir waren so weit wie letztes Jahr", sagte der sichtlich enttäuschte Vereinsvorstand Thomas Sokolowski. Die Einstellung habe gestimmt, aber in der ersten Halbzeit seien die taktischen Züge nicht aufgegangen. Dennoch sieht er den Verein gerüstet für einen weiteren Anlauf zum Meistertitel im kommenden Jahr.