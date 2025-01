Wintersport-Ticker: Schramm bricht sich Bein auf der Streif

14.05 Uhr: Ski Alpin: Jacob Schramm zieht sich offenen Bruch beim Training in Kitzbühel zu

Im zweiten Training vor dem 85. Hahnenkamm-Event ist der DSV-Athlet Jacob Schramm schwer gestürzt. Dabei zog sich der 26-Jährige beim Abfahrtstraining einen offenen Bruch am Unterschenkel zu. Erst im Dezember verletzte sich der Oberfranke im Training am Ellbogen. Neben Schramm musste auch der Österreicher Felix Hacker per Hubschrauber abtransportiert werden, er verletzte sich ohne Sturz am Knie.

Schramm stürzte nach einer Minute Fahrzeit in einer Passage nach dem Seidlalm-Sprung. Er war in Rücklage geraten und flog nahezu ungebremst ins nahe Fangnetz. Im ersten Trainingslauf hatte er Rang 42 belegt. Der 26-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus im nahen St. Johann geflogen. Von dort wird er nach Angaben des Deutschen Skiverbandes (DSV) in die Unfallklinik in Murnau verlegt werden.

Am Freitag steht beim berüchtigten Event in Kitzbühel der Super-G ab 11.30 Uhr an. Gefolgt wird dieser von der Abfahrt einen Tag danach, ebenfalls ab 11.30 Uhr. Beendet werden die Rennen am Sonntag mit dem Slalom.