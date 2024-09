Bayerischer Sportpreis: Ehre für Zeidler, Engel, Topf & Co.

Nach der Kür kommt - zumindest für die bayerischen Goldmedaillengewinner von den olympischen und paralympischen Spielen 2024 - die Kür. Beim Bayerischen Sportpreis werden sie nämlich noch einmal für ihre herausragenden Leistungen geehrt. Jessica von Bredow-Werndl, zweifache Goldgewinnerin in der Dressur, Ruderer Oliver Zeidler und die paralympischen Goldschwimmer Josia Topf und Taliso Engel - sie alle können sich künftig Bayerische Botschafterin beziehungsweise Botschafter des Sports nennen.

Hofmeister und Trainer-Legende Loch werden ausgezeichnet

Die olympische Goldmedaille fehlt Ramona Hofmeister noch in ihrer langen Titelsammlung. Diese steht für Dauer-Snowboardweltcup-Siegerin aus Bischofswiesen auf der Wunschliste für das Jahr 2026 sicherlich ganz oben auf der Liste. Den Preis für die "Herausragende Bayerische Sportkarriere" kann sie von dieser schon mal abhaken.

Die Jury, deren Vorsitzender der bayerische Sport- und Innenminister Joachim Herrmann ist, zeichnet mit Norbert Loch eine Legende des Rodelsport aus: Bundestrainer Norbert Loch bekommt den Preis für sein sportliches Lebenswerk. Mit 21 Jahren hatte er seine Karriere als aktiver Rodler beendet und widmete sich anschließend dem Trainer-Job. Als bayerischer Landestrainer betreute er zunächst 17 Jahre lang die Rodlerinnen und Rodler des Freistaats, eher er Bundestrainer wurde. In dieser Funktion wurde er zum erfolgreichsten Rodeltrainer der Welt. 119 Medaillen haben seine Schützlinge bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften errungen – 24 davon allein sein Sohn Felix, 23 Natalie Geisenberger und 26 das noch immer aktive Rodel-Duo Tobias Wendl/Tobias Arlt. Loch beendete nach 16 Jahren als Bundestrainer seine Laufbahn.

U17-Fußball-Nationalmannschaft bekommt Nachwuchspreis

Der Preis für herausragende Nachwuchssportler geht an die U-17 Fußballnationalmannschaft, die 2023 zum ersten Mal in der Geschichte gegen Frankreich den Weltmeistertitel gewann. Angeführt vom unterfränkischen Trainer Christian Wück war das Team - gespickt mit den bayerischen Toptalenten Konstantin Heide, Maximilian Hennig, Finn Jeltsch, Robert Ramsak, Kurt Rüger und Max Schmitt - erfolgreich.

Der "Jetzt-erst-recht-Preis" geht an die 24-jährige Denise Hutter. Die Rollstuhl-Fechterin wurde bei der WM 2023 Sechste - obwohl sie erst seit zweieinhalb Jahren in diesem Sport aktiv ist. Sie ist bereits mehrfache Deutsche und bayerische Meisterin.

BR-Moderatorin Esther Sedlaczek erhält Preis

Auch der Bayerische Rundfunk freut sich darüber, eine der ausgezeichneten Personen in den eigenen Reihen zu wissen: Esther Sedlaczek bekommt den Preis für "Herausragende Präsentation des Sport". Sedlaczek moderiert die BR Sendung "Blickpunkt Sport" sowie die "Sportschau" in der ARD. Bei der Fußball-EM 2024 in Deutschland führte sie gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger als Moderatorin sympathisch, humorvoll und vor allen Dingen kompetent durch das Turnier.

In diesem Jahr wird der Bayerische Sportpreis in insgesamt sieben Kategorien vergeben. Wer den persönlichen Preis des Bayerischen Ministerpräsidenten bekommt, gibt Markus Söder gesondert bekannt. Die Verleihung des Bayerischen Sportpreises überträgt der Bayerische Rundfunk am Sonntag, 13. Oktober, ab 22.15 Uhr live im BR Fernsehen und im Stream. Moderator ist Markus Othmer.