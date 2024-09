Paralympics: Elena Semechin und Taliso Engel gewinnen Gold

Elena Semechin hat die 100 Meter Brust in der Klasse SB12 absolviert - und eine Goldmedaille gewonnen. Nicht nur das, die 30-Jährige unterbot in 1:12,54 Minuten ihren eigenen Weltrekord.

Schon im Vorlauf hatte die 30-Jährige ihre Stärke demonstriert, indem sie die zweitschnellste Konkurrentin um 6,3 Sekunden distanzierte und in 1:13,19 Minuten einen neuen paralympischen Rekord aufstellte. Semechin wurde 1993 in Kasachstan geboren und zog 2005 nach Bamberg. Heute lebt sie in Berlin.

Olympiasiegerin mit emotionaler Vorbereitung

Bereits bei den Paralympischen Spielen in Tokio 2020 gewann Elena Semechin, damals Krawzow, Gold über die 100 Meter Brust. Vor Tokio hatte ihr heutiger Ehemann Phillip Semechin ihr vor dem Brandenburger Tor einen Heiratsantrag gemacht, doch zwei Tage nach der Hochzeit wurde bei Elena Semechin ein Hirntumor entfernt. Trotz Chemotherapie kämpfte sich die 30-Jährige zurück und gewann in Paris nun sensationell.

Auch Taliso Engel triumphiert

Es wurde zwar kein neuer Weltrekord, aber dafür der Paralympics-Sieg: In 01:01.90 Minuten hat sich auch der deutsche Schwimmer Taliso Engel die Goldmedaille erkämpft. Der 22 Jahre alte Ausnahmeschwimmer trainiert und lebt in Nürnberg und hatte im Halbfinale über seine Paradestrecke, 100 Meter Brust, seinen eigenen Weltrekord verbessert.

Der Tokio-Champion lies dem zweitplatzierte Nurdaulet Schumagali aus Kasachstan keine Chance. Engel hatte schon in Tokio mit Weltrekordzeit triumphiert, derzeit besitzt er alle großen Titel. Auf seiner Paradestrecke holte er neben zwei Paralympics-Goldmedaillen drei WM-Titel und zwei EM-Titel.

Von Disqualifikation zum Olympiasieg

Am Dienstag war der 22-Jährige noch im Vorlauf über 200 m Lagen wegen einer falschen Wende von Rücken zu Brust disqualifiziert worden, zuvor hatte er über die 50 m Freistil überraschend das Finale verpasst.

Durch die beiden Enttäuschungen sparte er aber auch Kraft. Seit Anfang des vergangenen Jahres hört der sehbehinderte Schwimmer auf dem rechten Ohr nichts mehr. Trotz Einsetzen eines Implantats im vergangenen Herbst sei das Ohr "immer noch taub", hatte Engel dem im Vorfeld gesagt. Er werde wohl "nie wieder ein 100-prozentiges Sprachverstehen auf dem rechten Ohr haben". Nach anfänglichen Gleichgewichtsproblemen schränke ihn dies im Schwimmen aber mittlerweile "überhaupt nicht mehr ein".