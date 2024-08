Wie einst bei MySpace: Instagram jetzt mit Profil-Songs

StudiVZ, Lokalisten und Pafnet, sie sind alle weg: Die Social-Media-Landschaft in den letzten 20 Jahren hat sich gehörig verändert. Einiges ist uns geblieben – oder kommt jetzt unverhofft wieder. So wie beim alten Myspace die Songs auf der eigenen Profilseite, die gehörten in den Nullerjahren genauso mit dazu wie ein gewisser Tom in der Freundesliste.

Instagram kopiert Myspace-Feature

Instagram hat gestern angekündigt, diese "Song on Profile" genannte Funktion auch bei sich zu integrieren. Der ehemalige Myspace-CEO Tom Anderson gehörte tatsächlich zu den ersten Gratulanten (externer Link).