Normale Kartoffeln auf die 1: Die besten Memes zur EM

2006, Olympiastadion Berlin – WM-Finale zwischen Frankreich und Italien. Die Verlängerung läuft, es steht 1:1. Und dann, um exakt 22.18 Uhr, passiert es: Der italienische Abwehrspieler Marco Materazzi beleidigt die Schwester von Zinédine Zidane. Und der französische Fußball-Filou kann das nicht auf sich sitzen lassen. Der größte Spieler seiner Generation revanchiert sich – mit einem Kopfstoß.

Das erste große Sport-Meme der Welt

Zidane wird vom Platz gestellt und Italien gewinnt im Elfmeter-Schießen. Ob die Szene auf den Spielverlauf überhaupt einen Unterschied gemacht hätte, ist eine offene Frage. Aber sie brennt sich in das kollektive Fußballgedächtnis ein, weil dieser Abschied des großen Künstlers Zidane etwas Unwürdiges hat.

Aber es kommt noch etwas hinzu: Der Kopfstoß geht im Netz viral, in Windeseile verbreiten sich Zidane-Memes über das Internet: Zidanes Kopf, wie er als Super-Mario-Schildkröte Materazzi zu Fall bringt. Zidanes Kopf, wie er durch den Film Matrix fliegt. Zidanes Kopf, wie er den Todesstern demoliert. Zidanes Kopfstoß wird Vorlage für zahlreicher GIFs, taucht in Flash-Spielen auf und bekommt sogar einen Auftritt in der Zeichentrickserie Family Guy.