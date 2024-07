Diskussionen nach Cucurellas Handspiel: Elfmeter oder nicht?

Die deutschen Nationalspieler um Jamal Musiala rissen die Arme hoch, Zehntausende DFB-Fans in Stuttgart forderten lautstark Elfmeter - doch die Pfeife des englischen Schiedsrichters Anthony Taylor blieb stumm. Die Szene aus der 106. Minute des EM-Viertelfinals zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Spanien, in der Musiala den Ball an die Hand von Marc Cucurella schoss, sorgte im Anschluss für große Diskussionen.

Nagelsmann ärgert die Regel an sich

"Der Schiedsrichter hat auch ein bisschen für Spanien gepfiffen", kritisierte Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem 1:2 nach Verlängerung. Es sei "ein Thema, das schwer zu bewerten ist. Es wäre fußball-like, wenn man bewertet, ob der Ball in die Stuttgarter Altstadt fliegt - dann wäre es niemals Elfmeter."

Wenn der Ball aber auf das Tor gehe, ergänzte Nagelsmann, "dann ist es klar Elfmeter". Musialas Schuss sei "sehr gut gewesen, der geht wahrscheinlich sogar rein, und die Hand ist weit weggestreckt". Der Video Assistant Referee (VAR) hatte in der Szene nicht eingegriffen.

Ex-Schiedsrichterin Steinhaus-Webb: "Keine klare Fehlentscheidung"

ARD-Schiedsrichterexpertin Bibiana Steinhaus-Webb versuchte, den Nicht-Pfiff so zu erklären: "Der Schuss kommt aus einer kurzen Distanz, ist wahnsinnig scharf geschossen. Was der Schiedsrichter jetzt bewerten muss: Ist es eine unnatürliche Vergrößerung der Körpergröße - ja oder nein." Taylor habe es so bewertet, "dass es eine relativ natürliche Bewegung ist, die angemessen ist für diese Verteidigungshaltung".

Und warum hat der VAR nicht eingegriffen? "Der Videoassistent kann da nicht unterstützen, weil es keine glasklare Fehlentscheidung ist", so Steinhaus-Webb.