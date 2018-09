Killer's Security: Der-Eine-Milliarde-Dollar-Bankraub

Aus der Finanzbranche kommen diese Woche wichtige Computernachrichten. Sparkassenkunden können jetzt mit ihrem Handy bezahlen, wenn sie eines haben, das unter Android läuft. Die Sparkassen habe eine App für’s mobile Zahlen in Google Play gestellt. IPhone-Nutzer müssen sich noch ein bisschen gedulden. Aber die Deutsche und die Hypo-Vereinsbank haben schon mal angekündigt, dass man bei ihnen das Jesus-Phone wird als Geldbeutel verwenden können. Soviel zu den Online-Bankkunden.

Aber Vorsicht vor den Online-Bankräubern

Jetzt zu den Online-Bankräubern. Drei der wohl erfolgreichsten sind verhaftet worden – in Spanien, Polen und Dresden. Ihnen wird vorgeworfen zu der Gruppe Carbanak anzugehören. Die soll innerhalb von fünf Jahren eine Milliarde Euro erbeutet haben. Ja, mit einer Pistole macht man nicht so große Beute. Carbanak hat statt dessen wohl Mails mit Schadsoftware an Bankangestellte verschickt und sich so letztendlich Zugriff auf Buchungsrechner, Geldautomaten und Überwachungskameras verschafft.

