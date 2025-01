KI in Smartphones – Schlaue Sprachassistenten und Mathe-Hilfe

Die technologischen Trends des Jahres werden häufig auf den Messen CES in Las Vegas und MWC in Barcelona gesetzt. Die großen Hersteller platzieren an oder rund um diese Events ihre Neuheiten. So auch Samsung, das seine aktuellsten Endgeräte am 22. Januar offiziell vorstellen wird. Vorab brodelt die Gerüchteküche, was etwa das künftige Topgerät Galaxy S25 alles können wird.

Bei den Spitzen-Smartphones ist der Wettbewerb schon seit Jahren spannend, insbesondere zwischen Samsung und Apple. Wer die Nase vorn hat, entscheidet sich dabei immer mehr durch die KI-Features.

Bixby und Siri sollen schlauer werden

Wenig Fortschritt hat es in den letzten Jahren bei den Sprachassistenten in Smartphones gegeben. Nun steht aber offenbar der nächste Schritt bevor: die Verknüpfung der Stimmhelfer mit leistungsfähigen KI-Chatbots. Darauf deutet eine Ankündigung von Samsung bereits hin. Sprachassistenten sollen demnach bald helfen, komplexere Aufgaben im Alltag zu bewerkstelligen. Die Koreaner wollen ihren Assistenten Bixby deshalb künftig auf andere Apps im Handy zugreifen lassen: Im Ankündigungs-Video weist eine Frau ihr Handy an, ein gutes Restaurant herauszusuchen. Der KI-Assistent soll den Essens-Termin dann einer Freundin zuschicken und auch noch im eigenen Kalender eintragen.

Wenn das Handy das YouTube-Tutorial zusammenfasst

Einige konkrete Details zu den neuen Samsung-Handys mit künstlicher Intelligenz sind bereits vor dem Veröffentlichungstermin durchgesickert. Eine KI-Neuheit wäre demnach "YouTube Notes". Mit dieser Funktion lassen sich automatisch Zusammenfassungen von Videos erstellen. Handschriftliche Notizen, wie man sie bei Tutorials, Vorlesungen oder Koch-Rezepten oft noch macht, würden damit überflüssig.

Mathe-Trainer und weitere KI-Neuheiten

Was auch kommen soll: eine Art Mathe-Trainer. Der kann angeblich künftig Schüler und Studenten bei mathematischen Problemen helfen und Lösungswege genau erklären. Das neue Galaxy-Top-Handy soll zudem das Nutzungsverhalten analysieren. Dabei werden Routinen erkannt. Manche Dinge, die man immer wieder macht, könnten vom Smartphone begleitet oder übernommen werden. Denkbar zum Beispiel: das Handy weiß um die tägliche Morgensitzung im Büro und fragt, ob es den Video-Stream dazu öffnen soll, wenn die Zeit gekommen ist.

Apples KI in wenigen Geräten und noch nicht auf Deutsch

Apple hat schon im Sommer 2024 einige neue KI-Funktionen vorgestellt. Auch hier soll die persönliche Sprachassistentin, Siri, intelligenter werden. Außerdem soll das Sortieren und Auffinden von Fotos mithilfe von KI noch besser funktionieren, weil künstliche Intelligenz erkennt, was genau auf den Bildern zu sehen ist. Apple hat diese Neuerungen allerdings nur für ganz bestimmte Geräte angekündigt, auf denen bereits das Betriebssystem iOS18 läuft. Zudem funktioniert das sogenannte "Apple Intelligence" derzeit nicht in der EU. Der US-Konzern plant die Freischaltung für April.

Was können KI-Smartphones bislang?