Messe CES: Die weltbeste KI drängt in Haus und Wohnung

Die Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas präsentiert sich 2025 als Schaufenster einer Zukunft, in der künstliche Intelligenz fest in unseren Alltag integriert ist. Von superintelligenten Staubsaugern bis hin zu KI-Supercomputern für das Arbeitszimmer – die Technologiemesse zeigt, dass KI nicht mehr nur ein Buzzword ist, sondern in greifbare Produkte verwandelt wird.

Socken aufheben war gestern

Besonders viel Aufmerksamkeit erregt ein neuer Saugroboter der chinesischen Firma Roborock. Das Besondere: Er verfügt über einen mechanischen Greifarm, der nicht nur Staub und Schmutz beseitigt, sondern auch herumliegende Gegenstände aufsammeln kann. Der mechanische Helfer kann Objekte bis zu 300 Gramm aufheben und an vorher festgelegte Orte bringen. Socken sollen so automatisch im Wäschekorb und Taschentücher im Mülleimer landen.

Allerdings zeigt sich bei den Vorführungen, dass die Technologie noch nicht perfekt ist. Manchmal braucht der Roboter mehrere Versuche, um Gegenstände aufzuheben. Schwarze Socken erkennt er außerdem besser als weiße.