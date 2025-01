Abkehr von X: Verteidigungsministerium lässt Konten ruhen

Das Bundesverteidigungsministerium wird bis auf Weiteres den Online-Dienst X nicht mehr nutzen. Das Ministerium werde seinen Kanal ab Mittwoch "ruhen lassen und auf absehbare Zeit nicht mehr proaktiv auf dem Kanal posten", erklärte das Ressort von Minister Boris Pistorius (SPD). Auch die X-Kanäle des Generalinspekteurs und nachgeordneter Bereiche, zum Beispiel der Inspekteure und Befehlshaber sollen ruhen, ebenso der zentrale X-Kanal der Bundeswehr.

Ministerium: Sachlicher Austausch auf X "zunehmend erschwert"

Als Grund gibt das Ministerium in einem Post auf X an, dass "ein sachlicher Austausch hier zunehmend erschwert wird". Nur in Ausnahmefällen – etwa um Desinformationskampagnen entgegenzutreten –, wolle das Ministerium auf der Plattform reagieren.