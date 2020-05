Zahlreiche Proteste in den USA nach gewaltsamen Tod eines Schwarzen

Nachrichtenarchiv - 30.05.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minneapolis: Trotz einer Ausgangssperre haben in der US-Metropole Minneapolis erneut zahlreiche Menschen gegen den Tod eines Schwarzen nach einem Polizeieinsatz protestiert. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Demonstranten durch die Straßen der Stadt ziehen. In Minneapolis gilt in der Nacht eine Ausgangssperre - zwischen acht Uhr abends und sechs Uhr morgens. In Charlotte in North Carolina wurden mehrere Menschen festgenommen, weil sie Steine auf eine Polizeistation geworfen hatten. In Atlanta schleuderten Demonstranten Feuerwerkskörper auf Polizisten und zündeten ein Polizeiauto an. Protestmärsche gab es auch in New York, Los Angeles, Houston und Las Vegas. In Washington demonstrierten hunderte Menschen vor dem Weißen Haus.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.05.2020 05:00 Uhr