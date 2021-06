Wieler für Maskenpflicht an Schulen bis 2022

Nachrichtenarchiv - 25.06.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Schüler in Deutschland sollen nach dem Willen des Robert-Koch-Institus noch bis zum kommenden Frühjahr Masken tragen müssen. Zum einen wolle man das Infektionsgeschehen niedrig halten, weil auch Kinder schwer erkranken können, sagte RKI-Präsident Wieler der Rheinischen Post. Zum anderen sei das Ziel, dass die Schulen offen bleiben. Wieler rechnet mit steigenden Corona-Infektionszahlen an den Schulen. Schon jetzt sehe man dort größere Ausbrüche der Delta-Variante. - Allerdings sinkt die Corona-Inzidenz in Deutschland derzeit weiter. Im Schnitt der vergangenen sieben Tage beträgt sie laut RKI jetzt 6,2 - gestern lag sie bei 6,6. Die Zahl der positiven Tests ging ebenfalls zurück, auf 774 - das sind 300 weniger als vor einer Woche.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2021 07:00 Uhr