Vermittlungsausschuss verständigt sich auf Whitleblower-Gesetz

Kurzmeldung ein/ausklappen Ex-Präsident Trump wird wegen sexueller Nötigung verurteilt

New York: Der ehemalige US-Präsident Trump ist in einem Zivilprozess wegen sexueller Nötigung verurteilt worden. Die Geschworenen des Bundesgerichts in Manhattan sahen es als erwiesen an, dass Trump die ehemalige Kolumnistin des Modemagazins "Elle", E. Jean Carroll, missbraucht hat. Vom Vorwurf der Vergewaltigung sprach die Jury den Politiker frei. Die Klägerin bekommt dem Urteil zufolge fünf Millionen Dollar Schadenersatz wegen Körperverletzung sowie wegen Verleumdung. Die heute 79-jährige Carroll hatte Trump vorgeworfen, sie Mitte der 90er Jahre in einer Umkleidekabine eines Luxuskaufhauses in New York vergewaltigt zu haben. Trump erschien während des Prozesses nicht im Gerichtssaal. In einer eidesstattlichen Erklärung warf er Carroll aber vor, die Anschuldigungen erfunden zu haben, um den Verkauf ihrer Memoiren anzukurbeln.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.05.2023 22:15 Uhr